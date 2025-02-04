Жительницу Тюмени после операции положили в коридоре больницы без одежды

По ее словам, помимо нее в коридоре лежало еще три пациента. При этом свободные места в палатах были, пишет 72.RU. Девушка отметила, что в ответ на просьбы перевести ее палату, дежурный врач сообщил, что в настоящее время и заведующей, ни главврача нет, а если пациентке что-либо не нравится, она может написать отказ от госпитализации. В итоге в коридоре она находилась с вечера воскресенья до утра понедельника.