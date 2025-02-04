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Posted 4 февраля, 04:18

Published 4 февраля, 04:18

Modified 4 февраля, 06:48

Updated 4 февраля, 06:48

Жительницу Тюмени после операции положили в коридоре больницы без одежды

Жительницу Тюмени после операции положили в коридоре больницы без одежды

4 февраля 2025, 04:18
Фото: 1MI.
Инцидент произошел в Областной клинической больнице №2. По словам девушки, в медучреждение она попала по экстренной помощи.
«В первом отделении хирургии ОКБ № 2 мне провели брюшную полостную операцию. Перед операцией раздели догола, все вещи, документы и телефон в приемном отделении заставили отдать брату. После операции и реанимации перевели в фойе, где без конца ходят люди. Без одежды я находилась в коридоре пару часов, пока муж не привез вещи и не заставил их передать мне», — рассказала Вера С.

По ее словам, помимо нее в коридоре лежало еще три пациента. При этом свободные места в палатах были, пишет 72.RU. Девушка отметила, что в ответ на просьбы перевести ее палату, дежурный врач сообщил, что в настоящее время и заведующей, ни главврача нет, а если пациентке что-либо не нравится, она может написать отказ от госпитализации. В итоге в коридоре она находилась с вечера воскресенья до утра понедельника.

В ОКБ № 2 прокомментировали жалобу тюменки и принесли извинения за доставленные неудобства. В медучреждении пояснили, что сотрудники учреждения, несмотря на огромный поток пациентов, стараются в короткие сроки создать необходимые условия для пациентов. Отметим, что ОКБ №2 является единственной в областной столице больницей, где жителям города и Тюменского района оказывают помощь при различных травмах.

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Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюменской области родила малыша по пути в роддом. Роды у 25-летнней тюменки начались, когда она ехала в автомобиле такси в медучреждение.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Врачи#Тюменская область#Жалобы#Новости тюмени#ОКБ №2
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