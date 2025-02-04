X5 Retail Group значительно расширит сеть «Чижиков» и «Пятерочек» в Тюменской области

Posted 4 февраля, 06:46
Published 4 февраля, 06:46
Modified 4 февраля, 06:48
Updated 4 февраля, 06:48
Компания X5 Retail Group расширит свою сеть в Тюменской области почти на 50 магазинов. Планируется открыть до 30 «Пятерочек», около 20 «Чижиков» и один «Перекресток». В компании объяснили, что людей в области становится все больше, потребность в магазинах в разных районах Тюмени и других городах растет.
В X5 Retail Group также отметили, что расширение магазинной сети позволит многим тюменцам найти работу недалеко от дома.
«В общей сложности будет создано до 500 рабочих мест», — сообщили представители торговой сети РБК Тюмень.
Напомним, в области за короткий срок закрылась большая часть магазинов сети «Светофор». Официальная причина — Роспотребнадзор нашел в торговых точках антисанитарию и некачественные продукты. Многие тюменцы предположили, что «Светофоры» из региона вытесняет другая торговая сеть.