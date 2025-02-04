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Posted 4 февраля, 06:46

Published 4 февраля, 06:46

Modified 4 февраля, 06:48

Updated 4 февраля, 06:48

X5 Retail Group значительно расширит сеть «Чижиков» и «Пятерочек» в Тюменской области

X5 Retail Group значительно расширит сеть «Чижиков» и «Пятерочек» в Тюменской области

4 февраля 2025, 06:46
Фото: 1MI.
В 2025 году в Тюменской области появятся десятки новых магазинов низких цен. На фоне закрытия «Светофоров» в регионе откроются почти 20 «Чижиков».

Компания X5 Retail Group расширит свою сеть в Тюменской области почти на 50 магазинов. Планируется открыть до 30 «Пятерочек», около 20 «Чижиков» и один «Перекресток». В компании объяснили, что людей в области становится все больше, потребность в магазинах в разных районах Тюмени и других городах растет.

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В X5 Retail Group также отметили, что расширение магазинной сети позволит многим тюменцам найти работу недалеко от дома.

«В общей сложности будет создано до 500 рабочих мест», — сообщили представители торговой сети РБК Тюмень.

Напомним, в области за короткий срок закрылась большая часть магазинов сети «Светофор». Официальная причина — Роспотребнадзор нашел в торговых точках антисанитарию и некачественные продукты. Многие тюменцы предположили, что «Светофоры» из региона вытесняет другая торговая сеть.

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#Марина Коржина#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Магазины#Магазин "Пятерочка"#Торговля
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