X5 Retail Group значительно расширит сеть «Чижиков» и «Пятерочек» в Тюменской области

Компания X5 Retail Group расширит свою сеть в Тюменской области почти на 50 магазинов. Планируется открыть до 30 «Пятерочек», около 20 «Чижиков» и один «Перекресток». В компании объяснили, что людей в области становится все больше, потребность в магазинах в разных районах Тюмени и других городах растет.