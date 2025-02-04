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Posted 4 февраля, 06:42

Published 4 февраля, 06:42

Modified 4 февраля, 06:44

Updated 4 февраля, 06:44

Вторую очередь тюменского кампуса начнут строить осень 2025 года

Вторую очередь тюменского кампуса начнут строить осень 2025 года

4 февраля 2025, 06:42
Фото: ГУС ТО.
Сюжет
Строительство
В Тюмени осенью этого года начнется строительство второй очереди межвузовского кампуса, в которую войдут 9 объектов. Об этом сообщил заместитель Губернатора Тюменской области Сергей Шустов на очередном заседании проектного офиса по реализации проекта создания кампуса.

По его словам, в феврале 2025 года подрядчик приступит к возведению 12-этажного гостиничного комплекса на 120 мест — застройщик уже завершил испытания свай, предусмотренные проектом нагрузки подтверждены. Окончание работ по строительству гостиницы запланировано на 2026 год.

«По данным концессионера, более 30% материалов, которые будут использованы при строительстве, планируется приобрести у тюменских производителей. Мы считаем, что в возведении такого крупного объекта тюменские предприятия должны принять максимальное участие», — отметил Сергей Шустов.

И добавил, что для дальнейшего привлечения к строительству кампуса тюменских компаний-застройщиков и производителей строительных материалов и конструкций будут проведены презентационные мероприятия и закупочные сессии.

Напомним, работы по подготовке площадки в районе озера Круглое для строительства межвузовского кампуса в Тюмени начались в феврале 2024 года. Согласно проектной документации общая площадь кампуса составит 167 тысяч квадратных метров. Стоимость работ изначально была оценена в 32,4 миллиарда рублей, однако в начале этого года стало известно о планах властей внести корректировки в концессионное соглашение по строительству кампуса в части его стоимости. В частности, планируется увеличить сумму расходов на строительство до 36,6 миллиарда рублей. Работы по возведению кампуса планируют завершить до конца 2028 года.

Площадка для строительства гостиницы межвузовского кампуса в Тюмени готова
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вновь изменили срок окончания строительства ЖК Ammonite. Теперь в проектной декларации указано, что возведение ЖК будет завершено до 31 декабря 2027 года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Кампус#Межвузовский кампус
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