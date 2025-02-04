Вторую очередь тюменского кампуса начнут строить осень 2025 года

Напомним, работы по подготовке площадки в районе озера Круглое для строительства межвузовского кампуса в Тюмени начались в феврале 2024 года. Согласно проектной документации общая площадь кампуса составит 167 тысяч квадратных метров. Стоимость работ изначально была оценена в 32,4 миллиарда рублей, однако в начале этого года стало известно о планах властей внести корректировки в концессионное соглашение по строительству кампуса в части его стоимости. В частности, планируется увеличить сумму расходов на строительство до 36,6 миллиарда рублей. Работы по возведению кампуса планируют завершить до конца 2028 года.