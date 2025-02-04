Воздух в Тюмени объявили опасным для здоровья

Posted 4 февраля, 16:19
Published 4 февраля, 16:19
Modified 4 февраля, 16:21
Updated 4 февраля, 16:21
В Тюмени наличие загрязняющих частиц в воздухе стало поводом объявить неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности. Информацию об этом сообщили в региональном филиале Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В региональной столице с 20:00 4 февраля до 8:00 5 февраля в воздухе будут находиться опасные загрязняющие вещества. Специалисты ведомства связывают это со слабым ветром, который препятствует рассеиванию вредных примесей.
Тюменцам с заболеваниями дыхательной системы и аллергикам настоятельно рекомендуют ограничить время пребывания на улице.
В конце ноября 2024 года концентрация вредных веществ в Тюмени была превышена более чем в 3,5 раза. Из-за наличия опасных частиц в воздухе была также объявлена первая степень опасности.