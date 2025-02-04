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Posted 4 февраля, 16:19

Published 4 февраля, 16:19

Modified 4 февраля, 16:21

Updated 4 февраля, 16:21

В Тюмени объявлена первая степень опасности из-за загрязнения воздуха

Воздух в Тюмени объявили опасным для здоровья

4 февраля 2025, 16:19
Фото: 1MI.

В Тюмени объявлена первая степень опасности из-за загрязнения воздуха

Специалисты по мониторингу окружающей среды объявили в Тюмени опасным воздух.

В Тюмени наличие загрязняющих частиц в воздухе стало поводом объявить неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности. Информацию об этом сообщили в региональном филиале Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В региональной столице с 20:00 4 февраля до 8:00 5 февраля в воздухе будут находиться опасные загрязняющие вещества. Специалисты ведомства связывают это со слабым ветром, который препятствует рассеиванию вредных примесей.

Тюменцам с заболеваниями дыхательной системы и аллергикам настоятельно рекомендуют ограничить время пребывания на улице.

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В конце ноября 2024 года концентрация вредных веществ в Тюмени была превышена более чем в 3,5 раза. Из-за наличия опасных частиц в воздухе была также объявлена первая степень опасности.

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