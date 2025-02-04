Власти Ирбита окажут помощь родственникам тюменской семьи, погибшей в ДТП

Posted 4 февраля, 13:32
Published 4 февраля, 13:32
Modified 4 февраля, 13:34
Updated 4 февраля, 13:34
Тюменская семья из пяти человек, которая погибла 2 февраля на трассе Тюмень — Каменка, будет похоронена в городе Ирбит. В день трагедии семья возвращалась из Ирбита в Тюмень, там они навещали свою бабушку.
Как сообщили в мэрии, глава города Николай Юдин с ситуацией ознакомлен, к тому же в администрации муниципалитета работает специалист, который является родственником погибших.
Муниципалитет готов оказать посильную помощь родным при необходимости, однако подобных обращений в мэрию еще не поступало.
Напомним, 40-летний водитель автомобиля «Шевроле», его 37-летняя супруга и три их дочери 13 и 11 и 2-лет скончались при столкновении с машинами «Лада» и «Форд». По данному факту возбуждено уголовное дело.
31 января на 10-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда произошло очередное смертельное ДТП. Автомобиль BMW насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.