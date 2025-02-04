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Posted 4 февраля, 13:32

Published 4 февраля, 13:32

Modified 4 февраля, 13:34

Updated 4 февраля, 13:34

Власти Ирбита окажут помощь родственникам тюменской семьи, погибшей в ДТП

Власти Ирбита окажут помощь родственникам тюменской семьи, погибшей в ДТП

4 февраля 2025, 13:32
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
В администрации Ирбита заявили, что готовы оказать посильную помощь близким, чьи родные погибли в аварии на трассе Тюмень — Каменка 2 февраля.

Тюменская семья из пяти человек, которая погибла 2 февраля на трассе Тюмень — Каменка, будет похоронена в городе Ирбит. В день трагедии семья возвращалась из Ирбита в Тюмень, там они навещали свою бабушку.

Как сообщили в мэрии, глава города Николай Юдин с ситуацией ознакомлен, к тому же в администрации муниципалитета работает специалист, который является родственником погибших.

Муниципалитет готов оказать посильную помощь родным при необходимости, однако подобных обращений в мэрию еще не поступало.

Напомним, 40-летний водитель автомобиля «Шевроле», его 37-летняя супруга и три их дочери 13 и 11 и 2-лет скончались при столкновении с машинами «Лада» и «Форд». По данному факту возбуждено уголовное дело.

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31 января на 10-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда произошло очередное смертельное ДТП. Автомобиль BMW насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

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