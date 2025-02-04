nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 08:49

Published 4 февраля, 08:49

Modified 4 февраля, 08:51

Updated 4 февраля, 08:51

В Тюмени простятся с погибшим на СВО командиром штурмовиков

«Вечного сезона, мотобрат»: в Тюмени простятся с погибшим на СВО офицером

4 февраля 2025, 08:49
Фото: 1MI.

В Тюмени простятся с погибшим на СВО командиром штурмовиков

Сюжет
Бойцы СВО
В Тюмени пройдет прощание с Никитой Щерицей. Он родился в Тюмени, но почти всю жизнь свою прожил на Ямале, в Салехарде. Боец погиб при выполнении задач в зоне специальной военной операции.

Никита Щерица командовал ротой подразделения «Шторм» и неоднократно был награжден за подвиги в зоне СВО. На момент гибели ему было 32 года.

«Защищая Отечество, погиб Гвардии лейтенант легендарного 433 мотострелкового полка, командир роты подразделения „Шторм“ кавалер орденов Мужества и медалей Щерица Никита. Он будет похоронен на Червишевском кладбище на Аллее Славы в Тюмени», — говорится в сообщении в паблике «В Салехарде».
Фото: Группа "В Салехарде"

Знавшие Никиту горожане отметили, что он был не только героем, но и заботливым мужем и отцом. В последнее время он с семьей жил в Тюмени. До того, как уйти на СВО, увлекался мотоспортом. До этого стал мастером спорта по тхэквондо. В Салехарде живут его родители, местные власти пообещали оказать им всю необходимую помощь.

Десятки горожан оставили соболезнования под новостью о гибели Никиты Щерица. А те, кто его знал, рассказали, что он был очень светлым человеком.

«Надежный друг и наставник». На СВО погиб командир роты из Тюменской области
Узнать подробнее
«Мои соболезнования родным, близким, родителям», «Мы гордимся тобой! Вечный покой и мир твоей душе! Ты — Герой», «Вечная память Герою», «Он был веселым и добрым парнем», «Какой светлый и добрый был человек! Вечного тебе сезона, мотобрат», — написали салехардцы.

Ранее в Нижнетавдинском районе простились с 24-летним зенитчиком Максимом Костиным. Он подписал контракт и ушел на СВО еще до окончания срочной службы в армии.

Читайте также:
Участникам СВО из Тюменской области списали более 20 миллионов рублей долгов«Не верь, пока не увидишь тело»: тюменка опознала погибшего мужа лишь по парной тату«Звериная любовь»: тюменский ветеран СВО жестоко убил жену в свой день рождения
#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Салехард#Бойцы#СВО#Бойцы СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика