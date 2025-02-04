«Вечного сезона, мотобрат»: в Тюмени простятся с погибшим на СВО офицером

Знавшие Никиту горожане отметили, что он был не только героем, но и заботливым мужем и отцом. В последнее время он с семьей жил в Тюмени. До того, как уйти на СВО, увлекался мотоспортом. До этого стал мастером спорта по тхэквондо. В Салехарде живут его родители, местные власти пообещали оказать им всю необходимую помощь.