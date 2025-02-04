«Вечного сезона, мотобрат»: в Тюмени простятся с погибшим на СВО офицером

Posted 4 февраля, 08:49
Published 4 февраля, 08:49
Modified 4 февраля, 08:51
Updated 4 февраля, 08:51
Никита Щерица командовал ротой подразделения «Шторм» и неоднократно был награжден за подвиги в зоне СВО. На момент гибели ему было 32 года.
«Защищая Отечество, погиб Гвардии лейтенант легендарного 433 мотострелкового полка, командир роты подразделения „Шторм“ кавалер орденов Мужества и медалей Щерица Никита. Он будет похоронен на Червишевском кладбище на Аллее Славы в Тюмени», — говорится в сообщении в паблике «В Салехарде».
Знавшие Никиту горожане отметили, что он был не только героем, но и заботливым мужем и отцом. В последнее время он с семьей жил в Тюмени. До того, как уйти на СВО, увлекался мотоспортом. До этого стал мастером спорта по тхэквондо. В Салехарде живут его родители, местные власти пообещали оказать им всю необходимую помощь.
Десятки горожан оставили соболезнования под новостью о гибели Никиты Щерица. А те, кто его знал, рассказали, что он был очень светлым человеком.
«Мои соболезнования родным, близким, родителям», «Мы гордимся тобой! Вечный покой и мир твоей душе! Ты — Герой», «Вечная память Герою», «Он был веселым и добрым парнем», «Какой светлый и добрый был человек! Вечного тебе сезона, мотобрат», — написали салехардцы.
Ранее в Нижнетавдинском районе простились с 24-летним зенитчиком Максимом Костиным. Он подписал контракт и ушел на СВО еще до окончания срочной службы в армии.