Валентина Матвиенко отметила успехи Ямала по повышению рождаемости

Инициатива включает в себя комплекс различных мер и решений: детей до трех лет начали обеспечивать витамином D, в школах открыты первые начальные математические и арт-классы, 21 класс с билингвальной системой обучения (школьные дисциплины на двух языках — прим. ред.), младшеклассники получают навыки плавания и катания на коньках в рамках внеурочной деятельности и на уроках физкультуры. Также сертификатами на подготовку к школе воспользовались более 27 тысяч раз. Льгота размером 15 тысяч рублей полагается ребятам из многодетных семей и детям участников СВО.