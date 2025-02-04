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Posted 4 февраля, 12:30

Published 4 февраля, 12:30

Modified 4 февраля, 12:34

Updated 4 февраля, 12:34

Валентина Матвиенко отметила успехи Ямала по повышению рождаемости

Валентина Матвиенко отметила успехи Ямала по повышению рождаемости

4 февраля 2025, 12:30
Фото: Совет Федерации РФ.
Сюжет
Ямал
Председатель Совфеда РФ провела встречу с губернатором региона.

Дмитрий Артюхов на встрече с председателем СФ РФ Валентиной Матвиенко подвел итоги проведения в ЯНАО Года семьи и регионального Года детства. Он поблагодарил спикера верхней палаты парламента за поддержку проектов и рассказал, что на Ямале была принята специальная программа.

Инициатива включает в себя комплекс различных мер и решений: детей до трех лет начали обеспечивать витамином D, в школах открыты первые начальные математические и арт-классы, 21 класс с билингвальной системой обучения (школьные дисциплины на двух языках — прим. ред.), младшеклассники получают навыки плавания и катания на коньках в рамках внеурочной деятельности и на уроках физкультуры. Также сертификатами на подготовку к школе воспользовались более 27 тысяч раз. Льгота размером 15 тысяч рублей полагается ребятам из многодетных семей и детям участников СВО.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, большинство ямальцев остались довольны условиями для раскрытия талантов и способностей детей, а также качеством и доступностью дошкольного и школьного образования.

Поддержка семей с детьми — наш абсолютный приоритет. Важно, чтобы северяне чувствовали уверенность в своем будущем на Ямале и не боялись создавать большие крепкие семьи. Для этого мы предусмотрели более 30 региональных мер поддержки и видим эффект. В Год семьи стали многодетными еще 1869 пар. Благополучие и благосостояние семей — это показатель того, как живет общество, — рассказал Дмитрий Артюхов, пообещав, продолжить работу.

Валентина Матвиенко уточнила у губернатора, как в регионе обстоят дела с рождаемостью и что нужно сделать, чтобы семьи решались заводить больше детей. Глава субъекта отметил, что для этого необходимы уверенность в завтрашнем дне, наличие стабильной работы, социальное обеспечение и развитая инфраструктура.

Добавим, Ямал занимает четвертое место по уровню рождаемости в России. В минувшем году число семей, которые растят более троих детей, увеличилось до рекордных 17 010.

#Общество#Ямал#Дети#Россия#Образование#Многодетные семьи#Инфраструктура#Рождаемость#ВЦИОМ#Валентина Матвиенко#Дмитрий Артюхов
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