В Тюменской области 4 февраля ожидается опасное природное явление

Posted 4 февраля, 01:17
Published 4 февраля, 01:17
Modified 4 февраля, 01:17
Updated 4 февраля, 01:17
В Тюмени 4 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -4…-3, в вечерние часы ожидается похолодание до -5…-7. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:31 закат в 17:11, продолжительность дня 8 часов 40 минут.
В Тобольске 4 февраля ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. В утренние и дневные часы термометры покажут -2…0, в темное время суток температура воздуха составит -2. Ветер будет дуть со скоростью 2,5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:25, закат в 16:56, продолжительность дня 8 часов 31 минута.
В Ишиме 4 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -2…-3, в вечерние и ночные часы ожидается до -6…-4. Ветер будет дуть со скоростью до 2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:11 закат в 17:00 продолжительность дня 8 часов 45 минут.