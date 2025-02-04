В Тюменской области 4 февраля ожидается опасное природное явление

В Ишиме 4 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -2…-3, в вечерние и ночные часы ожидается до -6…-4. Ветер будет дуть со скоростью до 2 м/с.