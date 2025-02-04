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Posted 4 февраля, 01:17

Published 4 февраля, 01:17

Modified 4 февраля, 01:17

Updated 4 февраля, 01:17

В Тюменской области 4 февраля ожидается опасное природное явление

В Тюменской области 4 февраля ожидается опасное природное явление

4 февраля 2025, 01:17
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, туман и изморозь, ветер 3-8 м/с ожидаются на юге Тюменской области во вторник, 4 февраля. Днем температура воздуха составит +1…-4, в ночные часы -3…-8, местами до -13.

В Тюмени 4 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -4…-3, в вечерние часы ожидается похолодание до -5…-7. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:31 закат в 17:11, продолжительность дня 8 часов 40 минут.

Новый температурный рекорд установлен в Тюмени
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В Тобольске 4 февраля ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. В утренние и дневные часы термометры покажут -2…0, в темное время суток температура воздуха составит -2. Ветер будет дуть со скоростью 2,5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:25, закат в 16:56, продолжительность дня 8 часов 31 минута.

В Ишиме 4 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -2…-3, в вечерние и ночные часы ожидается до -6…-4. Ветер будет дуть со скоростью до 2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:11 закат в 17:00 продолжительность дня 8 часов 45 минут.

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