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Posted 4 февраля, 07:54

Published 4 февраля, 07:54

Modified 4 февраля, 07:56

Updated 4 февраля, 07:56

В Тюмени построят футбольный манеж стоимостью 4 миллиарда рублей

В Тюмени построят футбольный манеж стоимостью 4 миллиарда рублей

4 февраля 2025, 07:54
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Власти Тюменской области опубликовали список объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о государственно-частном партнерстве, концессионных соглашений, в том числе на условиях частной инициативы.

В перечне указано более двух десятков учреждений. В их числе — строительство областной детской клинической больницы в районе Червишевского тракта на 350 коек и 200 посещений в смену, строительство многофункционального центра для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения в микрорайоне Восточный-2. В документе указано, что ориентировочная общая площадь комплекса составит 37 560 кв. м. Проектная мощность — 500 человек в смену, при проведении массовых мероприятий — 700 человек.

Также за счет механизмов ГЧП планируют построить в селе Успенка Центр для пожилых и инвалидов площадью 15 тысяч квадратных метров, спортивно-концертный комплекс с ледовой ареной на 12 тысяч посадочных мест в районе Старого Тобольского тракта, крытый футбольный манеж стоимостью 4 миллиарда рублей, центр спортивного танца.

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Кроме того, областные власти намерены привлечь инвестиции для строительства:

  • центра спортивного танца,
  • спортивного центра «Локомотив с комплексом для занятий служебно-прикладным видом спорта „пожарно-спасательный спорт“,
  • ледового спортивного комплекса в Ишиме,
  • крытого ледового катка в Заводоуковске,
  • спортивного комплекса для проведения учебно-тренировочных занятий по волейболу, баскетболу, мини-футболу, а также занятия в тренажерном и гимнастическом залах в Онохино,
  • лыжероллерной трассы протяженностью 3000 метром в р. п. Боровский,
  • школы в районе ЖК „Ново Патрушево“ г. Тюмень,
  • школы в мкр. Тюменская слобода г. Тюмень,
  • школы в районе улиц Московский тракт — Объездная дорога (мкр. Плеханово),
  • школы в районе ЖК „Тура-2“,
  • школы в районе улиц 2-я Луговая-Береговая,
  • школы с отделениями дошкольного и дополнительного образования детей в районе озера Алебашево.

Соглашения о ГЧП объектам планируют заключить в период с 2025 по 2028 годы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени осенью стартуют работы по строительству второй очереди межвузовского кампуса. Завершение работ запланировано до конца 2028 года.

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