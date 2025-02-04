В Тюмени построят футбольный манеж стоимостью 4 миллиарда рублей

Posted 4 февраля, 07:54
Published 4 февраля, 07:54
Modified 4 февраля, 07:56
Updated 4 февраля, 07:56
В перечне указано более двух десятков учреждений. В их числе — строительство областной детской клинической больницы в районе Червишевского тракта на 350 коек и 200 посещений в смену, строительство многофункционального центра для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения в микрорайоне Восточный-2. В документе указано, что ориентировочная общая площадь комплекса составит 37 560 кв. м. Проектная мощность — 500 человек в смену, при проведении массовых мероприятий — 700 человек.
Также за счет механизмов ГЧП планируют построить в селе Успенка Центр для пожилых и инвалидов площадью 15 тысяч квадратных метров, спортивно-концертный комплекс с ледовой ареной на 12 тысяч посадочных мест в районе Старого Тобольского тракта, крытый футбольный манеж стоимостью 4 миллиарда рублей, центр спортивного танца.
Кроме того, областные власти намерены привлечь инвестиции для строительства:
Соглашения о ГЧП объектам планируют заключить в период с 2025 по 2028 годы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени осенью стартуют работы по строительству второй очереди межвузовского кампуса. Завершение работ запланировано до конца 2028 года.