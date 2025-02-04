В Тюмени построят футбольный манеж стоимостью 4 миллиарда рублей

В перечне указано более двух десятков учреждений. В их числе — строительство областной детской клинической больницы в районе Червишевского тракта на 350 коек и 200 посещений в смену, строительство многофункционального центра для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения в микрорайоне Восточный-2. В документе указано, что ориентировочная общая площадь комплекса составит 37 560 кв. м. Проектная мощность — 500 человек в смену, при проведении массовых мероприятий — 700 человек.