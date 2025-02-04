В Тюмени начался сезон гриппа, но эпидпорог пока не превышен

Posted 4 февраля, 03:42
Published 4 февраля, 03:42
Modified 4 февраля, 03:44
Updated 4 февраля, 03:44
«В структуре установленных респираторных вирусов отмечаются находки вирусов гриппозной и негриппозной этиологии. Эпидпорог не превышен», — заявили в ведомстве.
Одновременно с тем наблюдается снижение уровня заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю января коронавирусную инфекцию выявили у 100 жителей региона, тогда как неделей ранее заразившихся было 134, с 10 по 17 декабря 2024 года — COVID-19 обнаружили у 829 тюменцев, сообщили «Нашему Городу» в оперштабе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по данным на 27 января на дистанционной обучение были переведены 10 классов в школах (более 260 учащихся). Также на карантин из-за роста числа заболевших закрыли 5 групп в детских садах.