В Тюмени начался сезон гриппа, но эпидпорог пока не превышен

Одновременно с тем наблюдается снижение уровня заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю января коронавирусную инфекцию выявили у 100 жителей региона, тогда как неделей ранее заразившихся было 134, с 10 по 17 декабря 2024 года — COVID-19 обнаружили у 829 тюменцев, сообщили «Нашему Городу» в оперштабе.