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Posted 4 февраля, 03:42

Published 4 февраля, 03:42

Modified 4 февраля, 03:44

Updated 4 февраля, 03:44

В Тюмени начался сезон гриппа, но эпидпорог пока не превышен

В Тюмени начался сезон гриппа, но эпидпорог пока не превышен

4 февраля 2025, 03:42
Фото: 1MI.
В Тюменской области растет число заболевших ОРВИ и гриппом. По данным управления регионального Роспотребнадзора, наблюдается сезонное увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
«В структуре установленных респираторных вирусов отмечаются находки вирусов гриппозной и негриппозной этиологии. Эпидпорог не превышен», — заявили в ведомстве.

Одновременно с тем наблюдается снижение уровня заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю января коронавирусную инфекцию выявили у 100 жителей региона, тогда как неделей ранее заразившихся было 134, с 10 по 17 декабря 2024 года — COVID-19 обнаружили у 829 тюменцев, сообщили «Нашему Городу» в оперштабе.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по данным на 27 января на дистанционной обучение были переведены 10 классов в школах (более 260 учащихся). Также на карантин из-за роста числа заболевших закрыли 5 групп в детских садах.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Роспотребнадзор#Грипп#ОРВИ
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