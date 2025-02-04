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Posted 4 февраля, 15:50

Published 4 февраля, 15:50

Modified 4 февраля, 15:52

Updated 4 февраля, 15:52

В Тюмени на продажу выставили десятки кофеен

В Тюмени на продажу выставили десятки кофеен

4 февраля 2025, 15:50
Фото: Изображение Midjourney.
Владельцы кофеен в Тюмени стали массово избавляться от бизнеса. На это их толкает страх быть разоренными.

В Тюмени предприниматели начали распродавать кофейни и точки самообслуживания. Информацию об этом сообщил владелец одного из кафе, который выставил на продажу свое заведение.

Бизнесмены объясняют это растущими ценами на кофе, вызванными низким урожаем в Бразилии и Вьетнаме.

Отмечается, что только за год цена на арабику выросла на 80%, а на робусту — вдвое. По мнению владельца кафе, к середине года кофе может еще подорожать на 30%. Все это рано или поздно приведет к тому, что малым кофейням придется либо поднимать цены, чтобы остаться «на плаву», терпеть убытки или уходить из бизнеса, пишет ura.ru.

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Чашка кофе в Тюмени уже давно стала роскошью. Закупочная цена на один из самых популярных сортов кофе за год выросла на 50%.

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#Ксения Мальчева#Общество#Новости тюмени
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