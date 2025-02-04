В Тюмени на продажу выставили десятки кофеен

Отмечается, что только за год цена на арабику выросла на 80%, а на робусту — вдвое. По мнению владельца кафе, к середине года кофе может еще подорожать на 30%. Все это рано или поздно приведет к тому, что малым кофейням придется либо поднимать цены, чтобы остаться «на плаву», терпеть убытки или уходить из бизнеса, пишет ura.ru.