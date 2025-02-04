В Тюмени на продажу выставили десятки кофеен

Posted 4 февраля, 15:50
Published 4 февраля, 15:50
Modified 4 февраля, 15:52
Updated 4 февраля, 15:52
В Тюмени предприниматели начали распродавать кофейни и точки самообслуживания. Информацию об этом сообщил владелец одного из кафе, который выставил на продажу свое заведение.
Бизнесмены объясняют это растущими ценами на кофе, вызванными низким урожаем в Бразилии и Вьетнаме.
Отмечается, что только за год цена на арабику выросла на 80%, а на робусту — вдвое. По мнению владельца кафе, к середине года кофе может еще подорожать на 30%. Все это рано или поздно приведет к тому, что малым кофейням придется либо поднимать цены, чтобы остаться «на плаву», терпеть убытки или уходить из бизнеса, пишет ura.ru.
Чашка кофе в Тюмени уже давно стала роскошью. Закупочная цена на один из самых популярных сортов кофе за год выросла на 50%.