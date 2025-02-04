УСТЭК проверит герметичность тепловых сетей в микрорайоне Антипино в Тюмени

Posted 4 февраля, 12:51
Published 4 февраля, 12:51
Modified 4 февраля, 12:53
Updated 4 февраля, 12:53
Органический краситель, добавленный в теплоноситель, благодаря характерному желто-зеленому цвету, позволит специалистам выявить даже небольшие утечки и своевременно принять меры по устранению дефектов для повышения надежности теплоснабжения микрорайона Антипино. Использование «Уранина А» широко применяется в отрасли теплоснабжения по всей стране и позволяет существенно сократить время поиска повреждений.
В ходе профилактических испытаний, с 4 по 18 февраля, в районе Антипино специалисты УСТЭК будут добавлять «Уранин А» в сетевую воду, которая не используется для нужд горячего водоснабжения. Выбор этого красителя обусловлен его высокой степенью безопасности для человека и окружающей среды. Он разрешен к применению в закрытых тепловых сетях, а также используется в медицине для окрашивания лечебных солей, моющих средств и мыла.
В период проведения испытаний, в случае неисправности оборудования внутридомовых коммуникаций, окрашенная вода может попасть в систему горячего водоснабжения жителей Антипино. В таком случае горячая вода будет иметь зеленоватый цвет, что говорит о запрете ее использования в бытовых нуждах, применении для приготовления пищи и кормления животных, потому что она может окрасить материалы, с которыми соприкасается.
Напомним, с 11 по 25 декабря 2024 года, специалисты УСТЭК проверяли герметичности тепловых сетей при помощи красителя «Уранин А» в микрорайоне Лесной. По итогам испытаний повреждений на тепловом оборудовании котельной и утечек из тепловых сетей не обнаружено. Кроме того, был зафиксирован один случай попадания окрашенной воды в систему горячего водоснабжения, обслуживающая управляющая компания успешно устранила повреждение теплообменника, осуществив его ремонт. В настоящий момент, после проведения испытаний, в сетевом контуре котельной №31, расположенной в микрорайоне Лесной, наблюдается улучшение водно-химического режима.
УСТЭК просит жителей Антипино, в случае обнаружения выхода на поверхность земли теплоносителя зеленого цвета или появления зеленой воды из крана в период проведения испытаний, связаться с контакт-центром АО «УСТЭК» по телефону +7 (3452) 38-62-00.