УСТЭК проверит герметичность тепловых сетей в микрорайоне Антипино в Тюмени

В ходе профилактических испытаний, с 4 по 18 февраля, в районе Антипино специалисты УСТЭК будут добавлять «Уранин А» в сетевую воду, которая не используется для нужд горячего водоснабжения. Выбор этого красителя обусловлен его высокой степенью безопасности для человека и окружающей среды. Он разрешен к применению в закрытых тепловых сетях, а также используется в медицине для окрашивания лечебных солей, моющих средств и мыла.