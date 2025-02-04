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Posted 4 февраля, 04:49

Published 4 февраля, 04:49

Modified 4 февраля, 04:51

Updated 4 февраля, 04:51

Тюменцы заработали на сдаче квартир в аренду 807 миллионов рублей

Тюменцы заработали на сдаче квартир в аренду сотни миллионов рублей

4 февраля 2025, 04:49
Фото: 1MI.

Тюменцы заработали на сдаче квартир в аренду 807 миллионов рублей

Число жителей Тюменской области, сдающих в аренду недвижимость, за последний год увеличилось более чем на 7% — с 4036 до 4331. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС по Тюменской области.

Одновременно с этим на 9% возросла общая сумма задекларированных доходов — она превысила 807 миллионов рублей. Правда, 16% жителей региона, сдающих в аренду жилье, пытались уклониться от оплаты налога, однако после вмешательства надзорного органа внесли платежи.

По словам заведующего кафедрой налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Ряховского, в России на протяжении нескольких лет наблюдается тенденция по «обелению» рынка аренды, пишет РБК Тюмень.

«Сдавая в аренду дорогостоящую квартиру, собственник должен быть максимально юридически защищен. И не только от претензий налоговых органов, а и от претензий, связанных с нарушением миграционного законодательства, претензий соседей от действий арендаторов, порчи и повреждения имущества. Такую защиту дает договор и легальная сдача квартиры в аренду», — пояснил Дмитрий Ряховский.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год стоимость аренды комнат выросла на 27%. Сегодня в среднем месяц проживания в таком жилье обойдется в 12,3 тысячи рублей.

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