Тюменцы заработали на сдаче квартир в аренду сотни миллионов рублей

Тюменцы заработали на сдаче квартир в аренду 807 миллионов рублей

Число жителей Тюменской области, сдающих в аренду недвижимость, за последний год увеличилось более чем на 7% — с 4036 до 4331. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС по Тюменской области.