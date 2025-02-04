Тюменцы увидят в небе Международную космическую станцию

Posted 4 февраля, 10:54
Published 4 февраля, 10:54
Modified 4 февраля, 10:56
Updated 4 февраля, 10:56
Жители Тюмени с 15 по 23 февраля увидят в небе Международную космическую станцию (МКС). Информацию об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.
Уточняется, что появляться она будет не больше двух раз в сутки, в промежутки продолжительностью от 3 до 7 минут между 3 и 5 часами утра по местному времени. В Роскосмосе добавили, что данное явление с 13 по 23 февраля также могут лицезреть жители Самары, Абакана и Сарапула.
«Готовы ли жители Тюмени, Самары, Абакана и Сарапула посмотреть на ночное небо? Мы подготовили для вас график пролёта МКС — в указанные дни ее видно будет особенно хорошо», — отметили в сообщении ведомства.
МКС — является пилотируемой орбитальной станцией, которая эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время. Также является совместным международным проектом, в котором участвуют 14 стран.
Ранее мы писали, что в течение 10 дней у тюменцев появится возможность наблюдать работу космической станции. Два раза в сутки можно будет увидеть ее местонахождение.