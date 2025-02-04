Тюменцы увидят в небе Международную космическую станцию

Уточняется, что появляться она будет не больше двух раз в сутки, в промежутки продолжительностью от 3 до 7 минут между 3 и 5 часами утра по местному времени. В Роскосмосе добавили, что данное явление с 13 по 23 февраля также могут лицезреть жители Самары, Абакана и Сарапула.