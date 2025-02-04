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Posted 4 февраля, 10:54

Published 4 февраля, 10:54

Modified 4 февраля, 10:56

Updated 4 февраля, 10:56

Тюменцы увидят в небе Международную космическую станцию

Тюменцы увидят в небе Международную космическую станцию

4 февраля 2025, 10:54
Фото: Изображение Midjourney.
Пролет Международной космической станции в небе смогут увидеть жители Тюмени, Самары, Абакана и Сарапула. Астрономы утверждают, что выглядит она, как летящая звездочка.

Жители Тюмени с 15 по 23 февраля увидят в небе Международную космическую станцию (МКС). Информацию об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Уточняется, что появляться она будет не больше двух раз в сутки, в промежутки продолжительностью от 3 до 7 минут между 3 и 5 часами утра по местному времени. В Роскосмосе добавили, что данное явление с 13 по 23 февраля также могут лицезреть жители Самары, Абакана и Сарапула.

«Готовы ли жители Тюмени, Самары, Абакана и Сарапула посмотреть на ночное небо? Мы подготовили для вас график пролёта МКС — в указанные дни ее видно будет особенно хорошо», — отметили в сообщении ведомства.

МКС — является пилотируемой орбитальной станцией, которая эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время. Также является совместным международным проектом, в котором участвуют 14 стран.

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Ранее мы писали, что в течение 10 дней у тюменцев появится возможность наблюдать работу космической станции. Два раза в сутки можно будет увидеть ее местонахождение.

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#Ксения Мальчева#Роскосмос#Абакан#Международная космическая станция
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