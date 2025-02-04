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Posted 4 февраля, 09:44

Published 4 февраля, 09:44

Modified 4 февраля, 09:46

Updated 4 февраля, 09:46

Тюменцев предупредили об опасном гололеде

Тюменцев предупредили об опасном гололеде

4 февраля 2025, 09:44
Фото: 1MI.
Гололед и туманы ожидают жителей Тюменской области в ближайшие сутки. Специалисты рассказали, как не получить травму в гололед.

Предупреждения синоптиков

В ночь на 5 февраля и утром в регионе будет густой туман, а на весь день 5 февраля будет действовать предупреждение о сильном обледенении дорог и тротуаров, сообщили специалисты областного отделения Обь-Иртышского УГМС.

Несущий похолодание атмосферный фронт медленно продвигается вглубь Русской равнины. Массивы фронтальной облачности протянутся от отрогов Полярного Урала до берегов Чёрного моря, пояснили синоптики центра «Фобос».

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Как вести себя при гололеде

На фоне этих предупреждений Противопожарная служба Тюменской области рассказала, как правильно ходить в гололед, чтобы не получить травму. Конечно, лучше обойти все скользкие участки стороной. Особенно важно быть внимательным вблизи от дороги, чтобы в случае падения не оказаться под колесами автомобиля. А также не попасть под машину, которая не сможет вовремя остановиться из-за обледенелой дороги.

Специалисты советуют выбирать удобную обувь с нескользящей подошвой. Лучше одеться тепло: потепление зимой часто обманчиво, а в случае падения плотная верхняя одежда смягчит удар

Синоптики предупредили, что сложные погодные условия продержатся в Тюменской области с 3 по 6 февраля. Ночью 4 и 6 февраля на участке Ишим — Абатское возможен густой туман, который снизит видимость до 200-500 м.

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