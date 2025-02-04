Тюменцев предупредили об опасном гололеде

Posted 4 февраля, 09:44
Published 4 февраля, 09:44
Modified 4 февраля, 09:46
Updated 4 февраля, 09:46
В ночь на 5 февраля и утром в регионе будет густой туман, а на весь день 5 февраля будет действовать предупреждение о сильном обледенении дорог и тротуаров, сообщили специалисты областного отделения Обь-Иртышского УГМС.
Несущий похолодание атмосферный фронт медленно продвигается вглубь Русской равнины. Массивы фронтальной облачности протянутся от отрогов Полярного Урала до берегов Чёрного моря, пояснили синоптики центра «Фобос».
На фоне этих предупреждений Противопожарная служба Тюменской области рассказала, как правильно ходить в гололед, чтобы не получить травму. Конечно, лучше обойти все скользкие участки стороной. Особенно важно быть внимательным вблизи от дороги, чтобы в случае падения не оказаться под колесами автомобиля. А также не попасть под машину, которая не сможет вовремя остановиться из-за обледенелой дороги.
Специалисты советуют выбирать удобную обувь с нескользящей подошвой. Лучше одеться тепло: потепление зимой часто обманчиво, а в случае падения плотная верхняя одежда смягчит удар
Синоптики предупредили, что сложные погодные условия продержатся в Тюменской области с 3 по 6 февраля. Ночью 4 и 6 февраля на участке Ишим — Абатское возможен густой туман, который снизит видимость до 200-500 м.