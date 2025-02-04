Тюменцев предупредили об опасном гололеде

На фоне этих предупреждений Противопожарная служба Тюменской области рассказала, как правильно ходить в гололед, чтобы не получить травму. Конечно, лучше обойти все скользкие участки стороной. Особенно важно быть внимательным вблизи от дороги, чтобы в случае падения не оказаться под колесами автомобиля. А также не попасть под машину, которая не сможет вовремя остановиться из-за обледенелой дороги.