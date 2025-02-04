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Posted 4 февраля, 12:10

Published 4 февраля, 12:10

Modified 4 февраля, 12:12

Updated 4 февраля, 12:12

Тюменская область продолжит сотрудничество с компаниями из Индии

Тюменская область продолжит сотрудничество с компаниями из Индии

4 февраля 2025, 12:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Сотрудничество
Индийская делегация договорилась о продлении партнерства с Тюменской областью. Итогом встреч стало приглашение региона в Индию в апреле 2025 года.

Региональное инвестиционное агентство провело встречи с представителями фирмы Crescendo Worldwide, специализирующейся промышленной, пищевой и текстильной сферой, инженерией, транспортной инфраструктурой, фармацевтикой, информационными технологиями.

По сообщениям информцентра регионального правительства, инвестиционные возможности Тюменской области, ее нефтегазовый и строительный кластер, строительство и туристический потенциал, презентовал генеральный директор агентства, Николай Пуртов.

По итогам обсуждений достигнуто соглашение о сотрудничестве в области экономики и торговли. Кроме того, тюменских партнеров пригласили в Мумбаи на форум Global Investment Convention Edition XIII, который запланирован 15–16 апреля 2025 года.

Эта поездка станет не первой для тюменской делегации, в январе она уже посетила Индию в рамках бизнес-миссии.

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Кстати, за пять лет тюменская компания СУЭНКО реализовала в Тобольске проекты сумму 5,5 млрд рублей. В рамках дальнейшего сотрудничества компания представила главе Тобольска Петру Вагину проекты по модернизации систем ЖКХ города на ближайшие 5 лет.

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#Ксения Мальчева#Тюменская область#Индия#Информационные технологии#Сотрудничество#Инвестиции#Фармацевтика
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