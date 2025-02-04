Тюменская область продолжит сотрудничество с компаниями из Индии

Posted 4 февраля, 12:10
Published 4 февраля, 12:10
Modified 4 февраля, 12:12
Updated 4 февраля, 12:12
Региональное инвестиционное агентство провело встречи с представителями фирмы Crescendo Worldwide, специализирующейся промышленной, пищевой и текстильной сферой, инженерией, транспортной инфраструктурой, фармацевтикой, информационными технологиями.
По сообщениям информцентра регионального правительства, инвестиционные возможности Тюменской области, ее нефтегазовый и строительный кластер, строительство и туристический потенциал, презентовал генеральный директор агентства, Николай Пуртов.
По итогам обсуждений достигнуто соглашение о сотрудничестве в области экономики и торговли. Кроме того, тюменских партнеров пригласили в Мумбаи на форум Global Investment Convention Edition XIII, который запланирован 15–16 апреля 2025 года.
Эта поездка станет не первой для тюменской делегации, в январе она уже посетила Индию в рамках бизнес-миссии.
Кстати, за пять лет тюменская компания СУЭНКО реализовала в Тобольске проекты сумму 5,5 млрд рублей. В рамках дальнейшего сотрудничества компания представила главе Тобольска Петру Вагину проекты по модернизации систем ЖКХ города на ближайшие 5 лет.