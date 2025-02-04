Тюменец обманул государство на 1,4 млн рублей на ржавых трубах

Posted 4 февраля, 08:41
Published 4 февраля, 08:41
Modified 4 февраля, 08:43
Updated 4 февраля, 08:43
В июне–октябре 2023 года тюменец был директором фирмы, получившей контракт на ремонт дорог в Исетском районе. Во время работ в деревне Созонова и селе Рассвет были использованы некондиционные и восстановленные водопропускные трубы. Но по документам трубы прошли как новые.
«С целью сокрытия ненадлежащего исполнения обязательств он изготовил и подписал акты выполненных работ, отразив в них заведомо ложную информацию об использовании новых труб, одновременно представив подложные сертификаты о том, что они новые. Бюджету Исетского района причинен ущерб на сумму 1,4 млн рублей», — рассказали в прокуратуре Тюменской области.
Обман вскрылся, и 30-летний тюменец стал обвиняемым в деле о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Теперь расследование завершено, и дело передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет колонии и штраф до миллиона рублей. Также прокуратура потребовала взыскать с тюменца украденную из бюджета сумму.
В середине января суд в Тюмени огласил приговор экс-кандидату в депутаты Гордумы Рудику Манукяну по делу о мошенничестве на 14 млн рублей при исполнении госконтрактов по ремонту дорог.