Тюменец обманул государство на 1,4 млн рублей на ржавых трубах

В июне–октябре 2023 года тюменец был директором фирмы, получившей контракт на ремонт дорог в Исетском районе. Во время работ в деревне Созонова и селе Рассвет были использованы некондиционные и восстановленные водопропускные трубы. Но по документам трубы прошли как новые.