«Там очень скользкая дорога»: погибшую в ДТП под Тюменью семью похоронят в Ирбите

Posted 4 февраля, 08:26
Published 4 февраля, 08:26
Modified 4 февраля, 11:31
Updated 4 февраля, 11:31
По его словам, Анастасия с супругом Павлом и тремя дочерями Викторией, Аленой и Дарьей 2 февраля возвращались в Тюмень из Ирбита — они гостили у бабушки, пишет 72.RU.
«Мама позвонила сестре, чтобы узнать, как доехали, но трубку никто взял. Потом на телефонный звонок ответили сотрудники полиции. Они рассказали, что произошло. Я был на месте аварии — там была очень скользкая дорога. Я уверен в том, что Анастасия никогда не гоняла. Вероятнее всего, машину резко повело в сторону на дороге», — отметил Сергей Николаев.
По его словам, Анастасия планировала в ближайшее время выйти из декрета на работу в детский сад в Тюмени, Павел занимался натяжными потолками. Старшие девочки, Вика и Алена, учились в 95-й школе.
Напомним, авария в которой погибла тюменская семья, произошла 2 февраля вечером на 28-м километре автодороги Тюмень — Каменка. Там столкнулись Chevrolet, Ford и LADA. Павел, Алена и их дочери 11 и 13 лет скончались на месте происшествия, 2-летняя Даша умерла 3 февраля в больнице — спасти жизнь малышки медикам не удалось.
В ДТП также пострадали еще шесть человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.