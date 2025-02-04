nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 08:26

Published 4 февраля, 08:26

Modified 4 февраля, 11:31

Updated 4 февраля, 11:31

Погибшую в ДТП под Тюменью семью похоронят в Ирбите

«Там очень скользкая дорога»: погибшую в ДТП под Тюменью семью похоронят в Ирбите

4 февраля 2025, 08:26
Фото: 1MI.

Погибшую в ДТП под Тюменью семью похоронят в Ирбите

Сюжет
ДТП
Тюменскую семью, погибшую в страшной аварии в районе села Каменка, похоронят 5 февраля в свердловском городе Ирбите. Об этом сообщил Сергей, брат погибшей в ДТП Анастасии Бородиной.

По его словам, Анастасия с супругом Павлом и тремя дочерями Викторией, Аленой и Дарьей 2 февраля возвращались в Тюмень из Ирбита — они гостили у бабушки, пишет 72.RU.

«Мама позвонила сестре, чтобы узнать, как доехали, но трубку никто взял. Потом на телефонный звонок ответили сотрудники полиции. Они рассказали, что произошло. Я был на месте аварии — там была очень скользкая дорога. Я уверен в том, что Анастасия никогда не гоняла. Вероятнее всего, машину резко повело в сторону на дороге», — отметил Сергей Николаев.

По его словам, Анастасия планировала в ближайшее время выйти из декрета на работу в детский сад в Тюмени, Павел занимался натяжными потолками. Старшие девочки, Вика и Алена, учились в 95-й школе.

Водитель фуры был пьян: на тюменской трассе произошло смертельное ДТП
Узнать подробнее

Напомним, авария в которой погибла тюменская семья, произошла 2 февраля вечером на 28-м километре автодороги Тюмень — Каменка. Там столкнулись Chevrolet, Ford и LADA. Павел, Алена и их дочери 11 и 13 лет скончались на месте происшествия, 2-летняя Даша умерла 3 февраля в больнице — спасти жизнь малышки медикам не удалось.

В ДТП также пострадали еще шесть человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Читайте также:
В Тюмени построят футбольный манеж стоимостью 4 миллиарда рублейУчастникам СВО из Тюменской области списали более 20 миллионов рублей долговВторую очередь тюменского кампуса начнут строить осень 2025 года
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени#Похороны
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика