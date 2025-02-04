Срок сдачи 20-летнего элитного долгостроя опять перенесли

Posted 4 февраля, 06:10
Published 4 февраля, 06:10
Modified 4 февраля, 06:12
Updated 4 февраля, 06:12
«Срок действия разрешения на строительство: 31.12.2027 года. Планируемая дата передачи застройщиком объекта долевого строительства: 29.02.2028 года», — отмечено в документе.
В декларации также указана информация о планируемой стоимости строительства. Она составляет 1 млрд 675 миллионов рублей.
Строительство ЖК Ammonite в Тюмени ведется с 2005 года. Застройщиком выступает «2МЕН ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ». В составе комплекса четыре объекта премиум-класса с оригинальными фасадами высотой от 4 до 18 этажей. Изначально в эксплуатацию дома планировали сдать в 2021 году, затем сроки сдвинулись на 2022 год, позже на 4 квартал 2024 года.
В начале января этого года стало известно, что продажи квартир в долгострое приостановлены. Однако ранее договоры долевого участия в третьей и четвертой очередях были заключены с 14 покупателями. Продажи недвижимости в долгострое в квадрате улиц Профсоюзной — Советской — Немцова — Елецкой, открыли продажу квартир были открыты в 2023 году. Тогда стоимость однокомнатной квартиры площадью 45,7 квадратов составляла 8,5 миллиона рублей, трехкомнатные продавали за 15,2-15,6 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2026 год планируют сдать в эксплуатацию долгострой по улице Логунова. Работы по возведению здания ведутся более 10 лет.