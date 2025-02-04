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Posted 4 февраля, 06:10

Published 4 февраля, 06:10

Modified 4 февраля, 06:12

Updated 4 февраля, 06:12

В Тюмени перенесли срок сдачи элитного долгостроя ЖК Ammonite

Срок сдачи 20-летнего элитного долгостроя опять перенесли

4 февраля 2025, 06:10
Фото: наш. дом.рф.

В Тюмени перенесли срок сдачи элитного долгостроя ЖК Ammonite

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Строительство
В Тюмени в очередной раз изменили срок окончания строительства элитного долгостроя ЖК Ammonite. Согласно опубликованной обновленной проектной декларации, третья и четвертая очереди Ammonite будут достроены в IV квартале 2027 года.
«Срок действия разрешения на строительство: 31.12.2027 года. Планируемая дата передачи застройщиком объекта долевого строительства: 29.02.2028 года», — отмечено в документе.

В декларации также указана информация о планируемой стоимости строительства. Она составляет 1 млрд 675 миллионов рублей.

Строительство ЖК Ammonite в Тюмени ведется с 2005 года. Застройщиком выступает «2МЕН ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ». В составе комплекса четыре объекта премиум-класса с оригинальными фасадами высотой от 4 до 18 этажей. Изначально в эксплуатацию дома планировали сдать в 2021 году, затем сроки сдвинулись на 2022 год, позже на 4 квартал 2024 года.

В начале января этого года стало известно, что продажи квартир в долгострое приостановлены. Однако ранее договоры долевого участия в третьей и четвертой очередях были заключены с 14 покупателями. Продажи недвижимости в долгострое в квадрате улиц Профсоюзной — Советской — Немцова — Елецкой, открыли продажу квартир были открыты в 2023 году. Тогда стоимость однокомнатной квартиры площадью 45,7 квадратов составляла 8,5 миллиона рублей, трехкомнатные продавали за 15,2-15,6 миллиона рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2026 год планируют сдать в эксплуатацию долгострой по улице Логунова. Работы по возведению здания ведутся более 10 лет.

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