Срок сдачи 20-летнего элитного долгостроя опять перенесли

Строительство ЖК Ammonite в Тюмени ведется с 2005 года. Застройщиком выступает «2МЕН ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ». В составе комплекса четыре объекта премиум-класса с оригинальными фасадами высотой от 4 до 18 этажей. Изначально в эксплуатацию дома планировали сдать в 2021 году, затем сроки сдвинулись на 2022 год, позже на 4 квартал 2024 года.