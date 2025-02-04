Специалисты УСТЭК заменили 277 люков тепловых камер для безопасности горожан в Тюмени

Не наступайте на люки и не приближайтесь к открытым колодцам. Объясните детям, как выглядят люки тепловых камер, и расскажите о рисках, связанных с приближением к ним. Для того, чтобы повысить безопасность, УСТЭК ежегодно заменяет закрывающие устройства (люки) тепловых камер, однако, несмотря на эти профилактические меры, люки могут быть повреждены или сдвинуты с места снегоуборочными машинами или автомобилями, а также в результате вандализма и кражи для личных нужд.