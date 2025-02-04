Специалисты УСТЭК заменили 277 люков тепловых камер для безопасности горожан в Тюмени

Posted 4 февраля, 06:27
Published 4 февраля, 06:27
Modified 4 февраля, 06:29
Updated 4 февраля, 06:29
Регулярные плановые осмотры позволяют своевременно выявлять повреждения и предотвращать аварийные ситуации. 80% из общего числа замененных люков были установлены с заменой плит перекрытий тепловых камер после проведения ремонтных работ, остальные 20% — по случаю выхода из строя или поломки. Всего с 2021 по 2024 годы в Тюмени силами УСТЭК было обновлено 1562 люка, в частности 616 штук — в 2021-м, 405 — в 2022-м и 264 — в 2023-м году.
Каждый день мы передвигаемся по улицам, не задумываясь о том, что под нашими ногами скрыто множество инженерных коммуникаций. Среди них особого внимания заслуживают подземные сооружения, обеспечивающие бесперебойную работу системы теплоснабжения — тепловые камеры. Доступ к ним для проведения профилактических и ремонтных работ осуществляется через специальные колодцы, закрытые люками. Как правило, такие сооружения расположены в местах, не предназначенных для пешеходных прогулок, и уж точно их нельзя использовать как место для игр.
Не наступайте на люки и не приближайтесь к открытым колодцам. Объясните детям, как выглядят люки тепловых камер, и расскажите о рисках, связанных с приближением к ним. Для того, чтобы повысить безопасность, УСТЭК ежегодно заменяет закрывающие устройства (люки) тепловых камер, однако, несмотря на эти профилактические меры, люки могут быть повреждены или сдвинуты с места снегоуборочными машинами или автомобилями, а также в результате вандализма и кражи для личных нужд.
УСТЭК обращает внимание жителей города, что объекты теплосетевого комплекса — это источники повышенной опасности. К ним относятся не только тепловые камеры, но и тепловые сети (подземные и надземные трубопроводы), котельные, насосные станции и центральные тепловые пункты. УСТЭК призывает соблюдать правила безопасности в случае обнаружения повреждения теплосетей, парения и разлива теплоносителя, температура которого может достигать 110 °C. Ни в коем случае нельзя проходить сквозь облако пара или пытаться перешагнуть через лужу кипятка — это опасно и может причинить вред здоровью. Специалисты предприятия настоятельно рекомендуют горожанам соблюдать правила безопасности, рассказать о них детям, родственникам и близким.
Запрещено:
Важно:
УСТЭК благодарит горожан за бдительность, и при обнаружении растекания воды или других признаков повреждения тепловых сетей, просит незамедлительно сообщать в АО «УСТЭК» по телефону контакт-центра: +7 (3452) 38-62-00 (круглосуточно).