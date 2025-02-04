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Posted 4 февраля, 06:27

Published 4 февраля, 06:27

Modified 4 февраля, 06:29

Updated 4 февраля, 06:29

Специалисты УСТЭК заменили 277 люков тепловых камер для безопасности горожан в Тюмени

Специалисты УСТЭК заменили 277 люков тепловых камер для безопасности горожан в Тюмени

4 февраля 2025, 06:27
Фото: УСТЭК.
В ходе плановых осмотров специалисты УСТЭК регулярно проверяют целостность крышек люков, чтобы обеспечить безопасность горожан. В 2024 году УСТЭК заменили 277 люков, из них 255 магистральных полимерно-песчаных и 22 канализационных тяжелых люков с замком.

Регулярные плановые осмотры позволяют своевременно выявлять повреждения и предотвращать аварийные ситуации. 80% из общего числа замененных люков были установлены с заменой плит перекрытий тепловых камер после проведения ремонтных работ, остальные 20% — по случаю выхода из строя или поломки. Всего с 2021 по 2024 годы в Тюмени силами УСТЭК было обновлено 1562 люка, в частности 616 штук — в 2021-м, 405 — в 2022-м и 264 — в 2023-м году.

Каждый день мы передвигаемся по улицам, не задумываясь о том, что под нашими ногами скрыто множество инженерных коммуникаций. Среди них особого внимания заслуживают подземные сооружения, обеспечивающие бесперебойную работу системы теплоснабжения — тепловые камеры. Доступ к ним для проведения профилактических и ремонтных работ осуществляется через специальные колодцы, закрытые люками. Как правило, такие сооружения расположены в местах, не предназначенных для пешеходных прогулок, и уж точно их нельзя использовать как место для игр.

Не наступайте на люки и не приближайтесь к открытым колодцам. Объясните детям, как выглядят люки тепловых камер, и расскажите о рисках, связанных с приближением к ним. Для того, чтобы повысить безопасность, УСТЭК ежегодно заменяет закрывающие устройства (люки) тепловых камер, однако, несмотря на эти профилактические меры, люки могут быть повреждены или сдвинуты с места снегоуборочными машинами или автомобилями, а также в результате вандализма и кражи для личных нужд.

УСТЭК обращает внимание жителей города, что объекты теплосетевого комплекса — это источники повышенной опасности. К ним относятся не только тепловые камеры, но и тепловые сети (подземные и надземные трубопроводы), котельные, насосные станции и центральные тепловые пункты. УСТЭК призывает соблюдать правила безопасности в случае обнаружения повреждения теплосетей, парения и разлива теплоносителя, температура которого может достигать 110 °C. Ни в коем случае нельзя проходить сквозь облако пара или пытаться перешагнуть через лужу кипятка — это опасно и может причинить вред здоровью. Специалисты предприятия настоятельно рекомендуют горожанам соблюдать правила безопасности, рассказать о них детям, родственникам и близким.

Запрещено:

  • Ходить по трубопроводам тепловых сетей;
  • Играть вблизи тепловых сетей;
  • Наступать на люки тепловых камер;
  • Парковать автомобили на крышках люков теплокамер;
  • Проникать в тепловые камеры, траншеи, центральные тепловые пункты;
  • Приближаться к месту работы аварийных бригад, чтобы сделать фотоснимок;
  • Заходить за ограждения, выставленные ремонтными бригадами;
  • Подходить к месту парения или разлива воды;
  • Пытаться пройти через облако пара;
  • Наступать на кипяток, в случае разлива воды или пытаться перешагнуть лужу;
  • Прикасаться к трубопроводам тепловых сетей;
  • Подходить к транспорту или выходить из него, если транспорт находится в зоне парения или разлива воды;
  • Кормить голубей вблизи тепловых камер.

Важно:

  • При обнаружении сомнительного участка дороги выбирать безопасный путь;
  • Сообщать взрослым или специальным службам о факте обнаружения разлива воды или провала на дороге.

УСТЭК благодарит горожан за бдительность, и при обнаружении растекания воды или других признаков повреждения тепловых сетей, просит незамедлительно сообщать в АО «УСТЭК» по телефону контакт-центра: +7 (3452) 38-62-00 (круглосуточно).

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#УСТЭК#Безопасность#Ограничения#Колодцы люки#Ремонтные работы
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