Похищенную в селе под Тюменью 13-летнюю девочку привезли домой

Ранее «Наш Город» писал, что бывший мэр Тюмени Степан Киричук рассказал подробности о своем похищении — в 2004 году главу администрации города выкрали вместе с его автомобилем Land Cruiser 100. Преступникам приглянулась дорогостоящая машина — кому она принадлежит они не знали. В итоге Киричука похитители высадили в лесу в 40 километрах от Тюмени, а вот угнанный Land Cruiser удалось найти только спустя полгода. Заказчиком автокражи являлся Георгий Хижняков, которого сам Киричук назначил на высокую должность в городской администрации.