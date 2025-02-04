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Posted 4 февраля, 05:33

Published 4 февраля, 05:33

Modified 4 февраля, 05:35

Updated 4 февраля, 05:35

Похищенную в селе под Тюменью 13-летнюю девочку привезли домой

Похищенную в селе под Тюменью 13-летнюю девочку привезли домой

4 февраля 2025, 05:33
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Ребенок вернулся к семье накануне вечером. Об этом сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
«Девочку вернули домой», — отметили в ведомстве.

В дальнейшем делом похищенной школьницы будет заниматься СУ СК по Тюменской области. На данный момент в Следственном комитете ситуацию не комментируют.

«Новой информации по данному делу нет», — сообщили «Нашему Городу» в СК.

Напомним, 13-летняя Александра из села Княжево пропала днем в четверг, 30 января. Ребенка увезли на автомобиле Kia с волгоградскими номерами неизвестные. Сообщалось, что подростка выкрали цыгане, однако все оказалось проще — Саша познакомилась в приложении с молодым человеком, переписывалась на протяжении длительного времени, а в назначенный день решила сбежать к жениху.

Нашли школьницу спустя сутки в Саратовской области — автомобиль, в котором ехала Саша, был остановлен в Хвалынском районе. По информации источника в правоохранительных органах Саратовской области, девочка направлялась к своему жениху-цыгану добровольно, без физического и эмоционального давления.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ход расследования находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Ранее «Наш Город» писал, что бывший мэр Тюмени Степан Киричук рассказал подробности о своем похищении — в 2004 году главу администрации города выкрали вместе с его автомобилем Land Cruiser 100. Преступникам приглянулась дорогостоящая машина — кому она принадлежит они не знали. В итоге Киричука похитители высадили в лесу в 40 километрах от Тюмени, а вот угнанный Land Cruiser удалось найти только спустя полгода. Заказчиком автокражи являлся Георгий Хижняков, которого сам Киричук назначил на высокую должность в городской администрации.

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