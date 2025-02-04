Похищенную в селе под Тюменью 13-летнюю девочку привезли домой

Posted 4 февраля, 05:33
Published 4 февраля, 05:33
Modified 4 февраля, 05:35
Updated 4 февраля, 05:35
«Девочку вернули домой», — отметили в ведомстве.
В дальнейшем делом похищенной школьницы будет заниматься СУ СК по Тюменской области. На данный момент в Следственном комитете ситуацию не комментируют.
«Новой информации по данному делу нет», — сообщили «Нашему Городу» в СК.
Напомним, 13-летняя Александра из села Княжево пропала днем в четверг, 30 января. Ребенка увезли на автомобиле Kia с волгоградскими номерами неизвестные. Сообщалось, что подростка выкрали цыгане, однако все оказалось проще — Саша познакомилась в приложении с молодым человеком, переписывалась на протяжении длительного времени, а в назначенный день решила сбежать к жениху.
Нашли школьницу спустя сутки в Саратовской области — автомобиль, в котором ехала Саша, был остановлен в Хвалынском районе. По информации источника в правоохранительных органах Саратовской области, девочка направлялась к своему жениху-цыгану добровольно, без физического и эмоционального давления.
В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ход расследования находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.
Ранее «Наш Город» писал, что бывший мэр Тюмени Степан Киричук рассказал подробности о своем похищении — в 2004 году главу администрации города выкрали вместе с его автомобилем Land Cruiser 100. Преступникам приглянулась дорогостоящая машина — кому она принадлежит они не знали. В итоге Киричука похитители высадили в лесу в 40 километрах от Тюмени, а вот угнанный Land Cruiser удалось найти только спустя полгода. Заказчиком автокражи являлся Георгий Хижняков, которого сам Киричук назначил на высокую должность в городской администрации.