Отжать хотят: тюменцы назвали причину закрытия «Светофоров»

Читатели «Нашего Города» тоже встали на защиту торговой сети и на тех, кто был их постоянными покупателями. Тюменцы отметили, что в «Светофоры» ходили многие — не всем по карману цены в других магазинах. Также читатели возмутились тем, что в такой богатой стране есть необходимость в подобных магазинах, куда люди идут от нужды.