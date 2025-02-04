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Posted 4 февраля, 06:23

Published 4 февраля, 06:23

Modified 4 февраля, 06:26

Updated 4 февраля, 06:26

Тюменцы заподозрили вытеснение магазинов «Светофор» другой сетью

Отжать хотят: тюменцы назвали причину закрытия «Светофоров»

4 февраля 2025, 06:23
Фото: nashgorod.ru.

Тюменцы заподозрили вытеснение магазинов «Светофор» другой сетью

Жители Тюменской области заподозрили, что сеть магазинов «Светофор» попала под закрытие из-за конкурентов. Не все тюменцы решались покупать там продукты, но все равно возмутились закрытию.

Тюменцы активно обсуждают закрытие ряда магазинов «Светофор» в регионе. Многим эти магазины были полезны, теперь люди гадают, куда идти за товарами по привычным ценам. Чаще всего тюменцы покупали продукты с длительным сроком хранения: консервы, печенье, промышленные товары.

«Хотят отжать, видимо», «Кому-то мешают „Светофоры“ и сильно», «Это простой сговор сетевиков задавить „Светофор“! И так мелкие магазины выживают с рынка. Не ходите в „Магниты“ и „Пятерочки“ — товар по качеству не очень, а цены крутят», — предположили тюменцы.
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«Раньше в „Светофоре“ печеньки покупали, очень вкусные и по приемлемой цене. Бывало даже красную рыбу завозили очень хорошую», «Многие товары там вполне можно покупать. Печенье вкусное, арахис в скорлупе, мороженое тюменское, огурчики маринованные», «В таких магазинах большой выбор печенья, конфет и консервов по приемлемым ценам. Где сейчас печенюшки брать?» — написали в городских пабликах.

Читатели «Нашего Города» тоже встали на защиту торговой сети и на тех, кто был их постоянными покупателями. Тюменцы отметили, что в «Светофоры» ходили многие — не всем по карману цены в других магазинах. Также читатели возмутились тем, что в такой богатой стране есть необходимость в подобных магазинах, куда люди идут от нужды.

«А меня название „нищемаркет“ напрягло, если туда ходят люди и пенсионеры, у которых зарплата и пенсия в 15-20 тысяч, это не значит, что они нищие. Это минус государству!» — отметила одна из читательниц, и с ней согласились десятки человек, поддержав комментарий положительными реакциями.
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«Те, кто называет эти магазины „нищемаркетами“, не зарекайтесь! Жизнь может и к вам повернуться так, что не будет денег даже в „Светофоре“ продукты купить», — посоветовал другой читатель и многие отметили его правоту.

«Наш Город» сообщал, что в области за короткий срок закрылась большая часть магазинов сети «Светофор». Специалисты Роспотребнадзора массово проводят проверки, и уже нашли некачественные продукты.

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