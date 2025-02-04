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Posted 4 февраля, 02:29

Published 4 февраля, 02:29

Modified 4 февраля, 02:31

Updated 4 февраля, 02:31

Народные приметы на Тимофеев день: чего нельзя делать 4 февраля

Народные приметы на Тимофеев день: чего нельзя делать 4 февраля

4 февраля 2025, 02:29
Фото: 1MI.
В народном календаре 4 февраля отмечен как Тимофеев день. Традиционно в этот день пекли хлеб и не отходили далеко от дома.

Православная церковь сегодня почитает апостола от семидесяти святого Тимофея, который принял мученическую смерть от рук язычников. Предки верили, что с этого дня начинают особо лютовать морозы и вьюги, их так и называли тимофеевские морозы. Поэтому старались не уходить далеко от дома, чтобы не рисковать здоровьем.

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Также под запретом в этот день походы в баню, стрижка и маникюр — они могут принести неудачи в личной жизни. Нельзя смотреть в чужие окна — чужие беды могут прилипнуть к вам. Не стоит делать ремонт, это может помешать домовому, и тот начнет строить козни. Женщинам лучше отложить рукоделие, чтобы не «зашить» удачу.

Лучше провести день в домашних заботах или разобрать накопившееся дела, но только не лениться, иначе весь год будете не у дел и проведете его в нищете. Традиционно на Тимофея пекли хлеб и угощали им всех домашних и соседей, чтобы привлечь в дом достаток. Нужно сохранять позитивный настрой, ведь высказанный в этот день негатив может вернуться человеку многократно усиленным. Поэтому старались простить даже старые обиды.

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Если утро в этот день будет ясным и морозным, то зима задержится. Мелкий снег предвещает долгие морозы, а обильный снегопад — хороший урожай. Запотевшие окна в мороз указывали на скорую оттепель, как и налипший на столбы снег. Считается, что морозные узоры на стеклах идут вверх к стуже, вниз — к потеплению.

В Тюмени закрыли катки на Цветном бульваре и у «Конторы пароходства». Все из-за теплой погоды. Организаторы решили обновить ледовое покрытие.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Погода#Приметы
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