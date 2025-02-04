Народные приметы на Тимофеев день: чего нельзя делать 4 февраля

Лучше провести день в домашних заботах или разобрать накопившееся дела, но только не лениться, иначе весь год будете не у дел и проведете его в нищете. Традиционно на Тимофея пекли хлеб и угощали им всех домашних и соседей, чтобы привлечь в дом достаток. Нужно сохранять позитивный настрой, ведь высказанный в этот день негатив может вернуться человеку многократно усиленным. Поэтому старались простить даже старые обиды.