Народные приметы на Тимофеев день: чего нельзя делать 4 февраля

Posted 4 февраля, 02:29
Published 4 февраля, 02:29
Modified 4 февраля, 02:31
Updated 4 февраля, 02:31
Православная церковь сегодня почитает апостола от семидесяти святого Тимофея, который принял мученическую смерть от рук язычников. Предки верили, что с этого дня начинают особо лютовать морозы и вьюги, их так и называли тимофеевские морозы. Поэтому старались не уходить далеко от дома, чтобы не рисковать здоровьем.
Также под запретом в этот день походы в баню, стрижка и маникюр — они могут принести неудачи в личной жизни. Нельзя смотреть в чужие окна — чужие беды могут прилипнуть к вам. Не стоит делать ремонт, это может помешать домовому, и тот начнет строить козни. Женщинам лучше отложить рукоделие, чтобы не «зашить» удачу.
Лучше провести день в домашних заботах или разобрать накопившееся дела, но только не лениться, иначе весь год будете не у дел и проведете его в нищете. Традиционно на Тимофея пекли хлеб и угощали им всех домашних и соседей, чтобы привлечь в дом достаток. Нужно сохранять позитивный настрой, ведь высказанный в этот день негатив может вернуться человеку многократно усиленным. Поэтому старались простить даже старые обиды.
Если утро в этот день будет ясным и морозным, то зима задержится. Мелкий снег предвещает долгие морозы, а обильный снегопад — хороший урожай. Запотевшие окна в мороз указывали на скорую оттепель, как и налипший на столбы снег. Считается, что морозные узоры на стеклах идут вверх к стуже, вниз — к потеплению.
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