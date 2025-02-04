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Posted 4 февраля, 11:42

Published 4 февраля, 11:42

Modified 4 февраля, 11:49

Updated 4 февраля, 11:49

На крупном пожаре в тюменских гаражах пострадал местный житель

На крупном пожаре в тюменских гаражах пострадал местный житель

4 февраля 2025, 11:42
Фото: Изображение Midjourney.
На улице Широтной в гаражном кооперативе сегодня вспыхнул пожар. Полностью выгорела одна из построек, также пострадал один из местных жителей, получив ожоги.

Как рассказали сотрудники МЧС по Тюменской области, Огонь был ликвидирован на площади 18 квадратных метров. К тушению привлекались 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Причина пожара устанавливается, о возгорании сообщили очевидцы.

Также в ходе тушения от огня был спасен мужчина — он получил ожоги и был передан медикам для оказания помощи.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени на пожаре из полыхающей квартиры чудом спасли выжившего. Он отравился угарным газом и получил несколько серьезных ожогов.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Пожар
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