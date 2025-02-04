На крупном пожаре в тюменских гаражах пострадал местный житель

Posted 4 февраля, 11:42
Published 4 февраля, 11:42
Modified 4 февраля, 11:49
Updated 4 февраля, 11:49
Как рассказали сотрудники МЧС по Тюменской области, Огонь был ликвидирован на площади 18 квадратных метров. К тушению привлекались 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Причина пожара устанавливается, о возгорании сообщили очевидцы.
Также в ходе тушения от огня был спасен мужчина — он получил ожоги и был передан медикам для оказания помощи.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени на пожаре из полыхающей квартиры чудом спасли выжившего. Он отравился угарным газом и получил несколько серьезных ожогов.