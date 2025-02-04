nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 06:04

Published 4 февраля, 06:04

Modified 4 февраля, 07:14

Updated 4 февраля, 07:14

Метеоролог объяснила причины аномально теплого февраля в Тюмени.

Метеоролог объяснила причины аномально теплого февраля в Тюмени

4 февраля 2025, 06:04
Фото: 1MI. Метеоролог объяснила причины аномально теплого февраля в Тюмени.
В феврале 2025 года жители Тюмени столкнулись с необычно высокими температурами — столбики термометров поднимались до +2,4°C, что значительно превышает климатическую норму. Метеоролог Лидия Кашина, рассказала, в чем причина аномального тепла.

Температура воздуха в Тюмени в феврале на 5-12 градусов отклоняется от нормы. Некоторые горожане полагают, что морозов уже не будет и весна уже началась.

«Нет, об этом мы пока говорить не можем. Основная причина такой погоды — мощный и устойчивый антициклон над Уралом, который блокирует проникновение арктических воздушных масс. Кроме того, наблюдается аномальное смещение высотных струйных течений, которые обычно приносят в регион холод. Это явление усугубляется глобальным потеплением, из-за которого такие ситуации становятся чаще и интенсивнее», — пояснила Кашина.

Однако, как говорит биолог Валентина Тузова, для растений такая погода, действительно, может послужить сигналом наступившей зимы из-за чего они могут преждевременно пробудиться.

«Это грозит гибелью растений при возврате заморозков», — пояснила эксперт.

По прогнозам, аномально теплая погода продержится недолго. К середине месяца могут «ударить минуса» и температура воздуха опустится до привычных для февраля -20°C.

Аномальная погода: тюменские синоптики дали прогноз на февраль
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени закрывают катки из-за аномально теплой погоды

Читайте также:
Климатический апокалипсис: какой будет погода в Тюмени к 2030 году?Питание грунтовыми водами обмелевшей Туры: спасение для Тюмени или удар по экологии?Обмелевшая Тура под угрозой: крещенские купания ускорят разрушение экосистемы реки
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Экология#Погода в Тюмени#Погода#Экологический ущерб#Экологическая безопасность#Экологические проблемы#Аномальная погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика