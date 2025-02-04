Метеоролог объяснила причины аномально теплого февраля в Тюмени.

Posted 4 февраля, 06:04
Published 4 февраля, 06:04
Modified 4 февраля, 07:14
Updated 4 февраля, 07:14
Температура воздуха в Тюмени в феврале на 5-12 градусов отклоняется от нормы. Некоторые горожане полагают, что морозов уже не будет и весна уже началась.
«Нет, об этом мы пока говорить не можем. Основная причина такой погоды — мощный и устойчивый антициклон над Уралом, который блокирует проникновение арктических воздушных масс. Кроме того, наблюдается аномальное смещение высотных струйных течений, которые обычно приносят в регион холод. Это явление усугубляется глобальным потеплением, из-за которого такие ситуации становятся чаще и интенсивнее», — пояснила Кашина.
Однако, как говорит биолог Валентина Тузова, для растений такая погода, действительно, может послужить сигналом наступившей зимы из-за чего они могут преждевременно пробудиться.
«Это грозит гибелью растений при возврате заморозков», — пояснила эксперт.
По прогнозам, аномально теплая погода продержится недолго. К середине месяца могут «ударить минуса» и температура воздуха опустится до привычных для февраля -20°C.