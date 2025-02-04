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Posted 4 февраля, 09:04

Published 4 февраля, 09:04

Modified 4 февраля, 09:06

Updated 4 февраля, 09:06

Мэрия запретила ставить колесо обозрения в тюменском сквере

Мэрия запретила ставить колесо обозрения в тюменском сквере

4 февраля 2025, 09:04
Фото: 1MI.
Владельцы 37-метрового колеса обозрения предложили установить аттракцион в одном из скверов в микрорайонах Тюмени. Но получили отказ от администрации города.

Мэрия не одобрила инициативу поставить колесо обозрения в сквере Депутатов. Власти объяснили это позицией самих тюменцев, высказанной во время опроса на площадке «Я решаю». Но вскоре у сквера все равно может измениться облик.

«Сквер Депутатов относится к городским озелененным территориям общего пользования. Центр стратегического развития „Сибирь“ разрабатывает его архитектурно-градостроительную концепцию. Она не предполагает размещение в сквере колеса обозрения», — рассказали в мэрии 72.RU.
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Демонтированный в 2020 году с Цветного бульвара аттракцион увезли в Воронеж. Но там колесо обозрения оказалось непопулярным, и его вернули владельцам.

Вместе с тем, администрация Городского парка культуры и отдыха выбирает место для размещения второго парка с колесом обозрения. Возможно, аттракцион установят отдельно.

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#Марина Коржина#Тюмень#Аттракционы#Сквер Депутатов
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