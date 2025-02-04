Мэрия запретила ставить колесо обозрения в тюменском сквере

Posted 4 февраля, 09:04
Published 4 февраля, 09:04
Modified 4 февраля, 09:06
Updated 4 февраля, 09:06
Мэрия не одобрила инициативу поставить колесо обозрения в сквере Депутатов. Власти объяснили это позицией самих тюменцев, высказанной во время опроса на площадке «Я решаю». Но вскоре у сквера все равно может измениться облик.
«Сквер Депутатов относится к городским озелененным территориям общего пользования. Центр стратегического развития „Сибирь“ разрабатывает его архитектурно-градостроительную концепцию. Она не предполагает размещение в сквере колеса обозрения», — рассказали в мэрии 72.RU.
Демонтированный в 2020 году с Цветного бульвара аттракцион увезли в Воронеж. Но там колесо обозрения оказалось непопулярным, и его вернули владельцам.
Вместе с тем, администрация Городского парка культуры и отдыха выбирает место для размещения второго парка с колесом обозрения. Возможно, аттракцион установят отдельно.