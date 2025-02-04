Корпорация МСП: Поддержка МСП расширена в 30 областях страны благодаря работе РГО

Posted 4 февраля, 10:41
Published 4 февраля, 10:41
Modified 4 февраля, 10:41
Updated 4 февраля, 10:41
Присвоение I категории позволит банкам снизить резервы при кредитовании малого и среднего бизнеса, что, в свою очередь, улучшит условия финансирования для предпринимателей, пишет newsnn.ru.
Как отметил член совета директоров Банка России Михаил Мамута, это решение стало результатом работы над концепцией классификации поручительств РГО и созданием методики их финансовой оценки.
По его словам, решение совета директоров Банка России будет актуально до 31 декабря 2025 года, но предполагается, что данная норма станет постоянной, что должно способствовать поддержке кредитования региональных проектов субъектов МСП с поручительством РГО.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что за последние полгода количество РГО с I категорией качества возросло на 12, или более чем в 1,5 раза.
Исаевич подчеркнул, что наличие первой категории обеспечения служит не только показателем качества работы каждой отдельной РГО, но и приносит практическую выгоду для банков. Используя такие поручительства, банки могут формировать меньшие резервы, а высвобожденные финансовые средства направлять на решение других актуальных задач.
В перечень регионов, где РГО получили I категорию, вошли такие субъекты, как Алтайский край, Астраханская, Волгоградская, Иркутская области, Кабардино-Балкария, Калининградская область, Краснодарский край, а также крупные города — Москва, Санкт-Петербург, а также Татарстан, Удмуртия, Хабаровский край и Ямало-Ненецкий автономный округ и другие.
Национальная гарантийная система, запущенная в 2014 году, продолжает выступать важным фактором в поддержке малого и среднего предпринимательства. Исаевич подчеркнул, что благодаря поручительствам РГО, которые берут на себя часть рисков, банки с большей готовностью предоставляют кредиты предпринимателям, испытывающим сложности с предоставлением залога.
Эксперты отметили, что получение I категории качества обеспечению РГО станет дополнительным стимулом для продвижения малого и среднего бизнеса в российских регионах.