Корпорация МСП: Поддержка МСП расширена в 30 областях страны благодаря работе РГО

Исаевич подчеркнул, что наличие первой категории обеспечения служит не только показателем качества работы каждой отдельной РГО, но и приносит практическую выгоду для банков. Используя такие поручительства, банки могут формировать меньшие резервы, а высвобожденные финансовые средства направлять на решение других актуальных задач.