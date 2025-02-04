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Posted 4 февраля, 14:22

Published 4 февраля, 14:22

Modified 4 февраля, 14:25

Updated 4 февраля, 14:25

Фонд поддержки передал в Тюменскую область лекарство для детей, теряющих зрение

Фонд поддержки передал в Тюменскую область лекарство для детей, теряющих зрение

4 февраля 2025, 14:22
Фото: Изображение Midjourney.
Появилась информация, что фонд поддержки детей с тяжелыми, в том числе редкими заболеваниями «Круг добра» передал региону препарат для лечения детей с атрофией зрительного нерва Лебера.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Тюменской области, приводящая к слепоте наследственная оптическая нейропатия Лебера встречается в одном случае на 27000-45000 человек.

— Благодаря фонду «Круг добра» дети из Тюменской области с атрофией зрительного нерва Лебера получат необходимый препарат «Идебенон». Терапия лекарством, которое пока не зарегистрировано в России, позволяет избежать инвалидности по зрению. В прошлом году «Круг добра» внес НОНЛ в свой перечень заболеваний, а «Идебенон» — в перечень закупок, — прокомментировали в Департаменте здравоохранения.

В ведомстве рассказали, что курс лечения данным препаратом длится около года. Лекарство выпускают в форме таблеток. Пациент может принимать его дома, но наблюдаться у врача.

Наследственная оптическая нейропатия LHON Лебера является наследственной (передается от матери к потомству) митохондриальной дегенерацией ганглионарных клеток сетчатки, что приводит к острой или почти острой потере центрального зрения.

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Ранее мы писали о том, что в Тюменской области три поселения остались без аптек.

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