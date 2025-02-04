Эти профессии уже не нужны: как роботы и алгоритмы оставляют тюменцев без работы?

Posted 4 февраля, 05:34
Published 4 февраля, 05:34
Modified 4 февраля, 06:24
Updated 4 февраля, 06:24
В последние месяцы в Тюмени участились случаи массовых увольнений сотрудников «в один день». Работники остаются без предупреждения, компенсаций и четких объяснений.
«У нас за день уволили 5 человек. Просто сказали, что не устраивает качество работы. Попросили написать „по собственному“. Теперь все на ушах. Уволили людей, которые занимались разработкой продукции компании», — рассказала сотрудница крупной тюменской компании.
Этот случай не единичный. Тюменка Екатерина недавно тоже потеряла работу по аналогичным причинам.
«Вызвали в кабинет. Сказали, что лучше написать заявление по-хорошему потому что „так надо“. Я занималась написанием текстов для компании», — рассказала девушка «Нашему городу».
Специалист по найму персонала Кристина Коркина говорит о том, что сейчас такие увольнение происходит во многих компаниях, чаще всего из-за того, что руководство хочет сократить расходы и оптимизировать процессы.
«Я естественно не поддерживаю такой способ увольнения, который противоречит ТК РФ. Но люди так делают. До Тюмени дошла волна оптимизаций, когда часть специальностей можно заменить искусственным интеллектом и атком образом сильно сэкономить», — объяснила «Нашему городу» специалист.
Автоматизация бизнеса становится одной из главных причин сокращений. Многие компании внедряют технологии, которые заменяют ручной труд. Например, вместо дизайнеров сейчас используют генерацию изображений, а вместо операторов колл-центров — чат-боты. В условиях нестабильной экономики бизнес стремится сократить издержки, и первыми под удар попадают сотрудники.
«Мы живем в эпоху, когда технологии развиваются быстрее, чем люди успевают адаптироваться. Это приводит к массовым увольнениям и перестройке рынка труда», — комментирует Коркина.
Напомним, что увольнение, не соответствующее ТК РФ может стать поводом для обращения в Трудовую инспекцию. О том, что можно считать незаконным увольнением и какие бумаги нужно собрать для жалобу мы уже рассказывали.
По данным исследований, к 2028 году в России могут исчезнуть до 20% существующих профессий. В Тюмени, по предположениям Коркиной, под угрозой окажутся авторы текстов, операторы, логисты, бухгалтеры, водители, менеджеры и продавцы-кассиры, а также другие специальности, функционал которых завязан на рутинных задачах.
«Искусственный интеллект уже сегодня справляется с обработкой звонков эффективнее людей. Бухгалтеры, чьи рутинные задачи, такие как составление отчетов или проверка документов, могут быть автоматизированы, тоже не застрахованы от сокращений. Даже курьеры постепенно вытесняются дронами и роботами-доставщиками», — указывает Коркина.
При этом, как говорит социолог Наталья Девлешова, компании имеют запрос на автоматизацию процессов и сокращение персонала.
«Тюменские компании, как показал опрос, готовы идти на сокращения и разовое увеличение трат ради оптимизации процессов и минимизации расходов в будущем», — говорит социолог.
Роботы и алгоритмы становятся дешевле и эффективнее людей, что делает их привлекательными для бизнеса. Глобализация также способствует этому процессу: компании переносят производство и услуги в страны с дешевой рабочей силой или заменяют их автоматизированными системами. Изменение потребительских привычек только усугубляет ситуацию. Люди все чаще предпочитают онлайн-шопинг, цифровые услуги и автоматизированные сервисы, что сокращает потребность в традиционных профессиях.
Если ваша профессия находится под угрозой, не стоит паниковать.
«Вместо этого можно начать осваивать новые навыки. Например, изучение программирования, анализа данных или цифрового маркетинга может открыть новые возможности. Развитие soft skills, таких как креативность, эмоциональный интеллект и умение работать в команде, также важно, ведь это то, что роботы пока не могут заменить», — говорит Коркина.
Специалист советует искать ниши, устойчивые к автоматизации. Это профессии, связанные с творчеством, уходом за людьми (медицина, образование) или ручным трудом (ремонт, строительство), они, по прогнозам, останутся востребованными. По словам экспертов, стабильно пользуются спросом IT-специалисты, такие как программисты, разработчики и специалисты по искусственному интеллекту. В условиях изменения климата спрос на экологов и экспертов в области устойчивого развития также будет расти.
Медики, включая врачей, медсестер и специалистов по уходу за пожилыми людьми, останутся востребованными. Психологи, помогающие людям справляться со стрессом и выгоранием, также будут нужны. Инженеры, особенно в сфере робототехники, энергетики и строительства, продолжат играть важную роль.
Массовые увольнения в Тюмени — это не просто локальная проблема, а часть глобального тренда. Технологии меняют рынок труда, и чтобы остаться на плаву, нужно быть готовым к изменениям.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что средний заработок тюменских риелторов упал на 20% из-за снижения продаж. Многие агенты оказались не готовы к новым реалиям.