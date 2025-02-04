Эти профессии уже не нужны: как роботы и алгоритмы оставляют тюменцев без работы?

Роботы и алгоритмы становятся дешевле и эффективнее людей, что делает их привлекательными для бизнеса. Глобализация также способствует этому процессу: компании переносят производство и услуги в страны с дешевой рабочей силой или заменяют их автоматизированными системами. Изменение потребительских привычек только усугубляет ситуацию. Люди все чаще предпочитают онлайн-шопинг, цифровые услуги и автоматизированные сервисы, что сокращает потребность в традиционных профессиях.