Эксплуатация ввезенных в Россию китайских грузовиков вызывает сложности

Posted 4 февраля, 05:55
Published 4 февраля, 05:55
Modified 4 февраля, 05:55
Updated 4 февраля, 05:55
Стало известно, что вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин пообещал приостановку работы одного из крупнейших китайских автопроизводителей в РФ путем привлечения Росстандарта. Соответствующее решение примут, если будет установлено, что на в автомобилях производителя находятся дефектные сиденья, сообщает корреспондент «Ридуса» Виталий Горностаев.
В рамках беседы с «Ридусом» Антон Шапарин заявил, что если компания подтвердит существование описанной выше проблемы, Росстандарт инициирует отзыв автомобилей. В этом случае с исками к производителю в суд должны отправиться все частные и юрлица, которые ранее приобрели автомобили с дефектом. Также стоит упомянуть, что Росстандарт обладает законной возможность временно остановить работу автомобильного бренда в России — на 90-дневный срок, а также оштрафовать недобросовестного автопроизводителя, отправиться в суд и добиться наложения еще более крупных штрафов.
По ряду причин китайский автопром теперь играет роль «монополиста» на отечественном рынке, поэтому некоторые автопроизводители из Поднебесной начали пользоваться своим привилегированным положением. На фоне непрерывно увеличивающихся цен качество и соблюдение стандартов безопасности в выходящих на рынок новых моделях меняется в худшую сторону. Особенно это актуально для средних и тяжелых коммерческих автомобилей и автобусов.
Использование китайского транспорта для перевозок грузов по России имеет проблемы и иного характера. Речь идет о нехватке деталей и запчастей для ремонта. Эксплуатанты отмечают, что хуже всего дела обстоят с электроникой, кузовными частями, а также с каталожными деталями, которые не подлежат замене на аналоги от других производителей.
В числе проблем также стоит отметить организацию доставки некоторых запчастей для ремонта и обслуживания. Многие автопроизводители из Поднебесной не создают в России складов, из-за этого детали приходится везти из страны-производителями месяцами.
И если в случае с легковым автомобилем с трудностями сталкиваются несколько людей, то в грузовом бизнесе серьезные задержки приводят к простоям и серьезным убыткам.