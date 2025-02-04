Эксплуатация ввезенных в Россию китайских грузовиков вызывает сложности

В рамках беседы с «Ридусом» Антон Шапарин заявил, что если компания подтвердит существование описанной выше проблемы, Росстандарт инициирует отзыв автомобилей. В этом случае с исками к производителю в суд должны отправиться все частные и юрлица, которые ранее приобрели автомобили с дефектом. Также стоит упомянуть, что Росстандарт обладает законной возможность временно остановить работу автомобильного бренда в России — на 90-дневный срок, а также оштрафовать недобросовестного автопроизводителя, отправиться в суд и добиться наложения еще более крупных штрафов.