Драгоценности — новая нефть. Тюменцам предложили инвестировать в бриллианты

Posted 4 февраля, 07:30
Published 4 февраля, 07:30
Modified 4 февраля, 07:45
Updated 4 февраля, 07:45
Тюмень стала первым городом из «регионов» куда привезли бриллианты инвестиционного класса. Как рассказали представители алмазодобывающей компании ALROSA Diamond Exclusive, в регионе они увидели большой потенциал. Всего на выставке представлено более 100 бриллиантов различных форм и размеров, каждый из которых весит от 2 до 16 карат.
В компании объяснили, почему эти камни обладают инвестиционным потенциалом. Бриллианты инвестиционного класса — это одни из самых ценных и востребованных драгоценных камней, которые сейчас набирают популярность у инвесторов.
«Крупные бриллианты фантазийных цветов — это большая редкость. Если такой камень встречается, соответственно, цена уже на позицию выше идет по сравнению с таким же бриллиантом такой же насыщенности в форме огранки любой, кроме круглой», — рассказала Наталья Круглова, начальник отдела аукционных продаж и специальных проектов компании.
На показе представили 11-каратный бриллиант ярко-жёлтого цвета, который называется vivid yellow. Учитывая его крупный размер, высокий уровень чистоты (VVS1) и отсутствие флуоресценции, этот бриллиант можно отнести к особенно ценным.
Еще один примечательный экспонат — это бесцветный бриллиант весом 15,29 карата, который отличается высочайшими показателями цвета и чистоты — D и IF соответственно.
Были представлены и два классических 10-каратных бриллианта с близкими характеристиками. Они были созданы из одного алмаза и отличаются лишь на пять сотых карата.
Все эти бриллианты можно оправить в индивидуально созданное украшение. И при этом они сохранят свою инвестиционную ценность, то есть могут быть выкуплены обратно компанией по текущей рыночной цене.
Также в Тюмень компания привезла и ювелирные украшения ювелирного дома POSIÉ, которые также можно расценивать, как вложение.
Однако готовые украшения — это уже больше вклад в красоту.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что иногородние инвесторы стали чаще покупать жилье бизнес-класса в Тюмени.