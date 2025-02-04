Драгоценности — новая нефть. Тюменцам предложили инвестировать в бриллианты

Тюмень стала первым городом из «регионов» куда привезли бриллианты инвестиционного класса. Как рассказали представители алмазодобывающей компании ALROSA Diamond Exclusive, в регионе они увидели большой потенциал. Всего на выставке представлено более 100 бриллиантов различных форм и размеров, каждый из которых весит от 2 до 16 карат.