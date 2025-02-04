nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 07:30

Published 4 февраля, 07:30

Modified 4 февраля, 07:45

Updated 4 февраля, 07:45

Тюменцам предложили инвестировать в бриллианты.

Драгоценности — новая нефть. Тюменцам предложили инвестировать в бриллианты

4 февраля 2025, 07:30
Фото: nashgorod.ru. Тюменцам предложили инвестировать в бриллианты.

Тюменцам предложили инвестировать в бриллианты

Сюжет
Инвестиции
В Тюмени впервые проходит показ особо ценных бриллиантов инвестиционного класса. Вес бриллиантов — 2-16 карат. Горожанам предлагают использовать драгоценные камни не только для украшений, но и для сохранения семейного капитала.

Тюмень стала первым городом из «регионов» куда привезли бриллианты инвестиционного класса. Как рассказали представители алмазодобывающей компании ALROSA Diamond Exclusive, в регионе они увидели большой потенциал. Всего на выставке представлено более 100 бриллиантов различных форм и размеров, каждый из которых весит от 2 до 16 карат.

Инвестиционные бриллианты.
Инвестиционные бриллианты.. Фото: nashgorod.ru

В компании объяснили, почему эти камни обладают инвестиционным потенциалом. Бриллианты инвестиционного класса — это одни из самых ценных и востребованных драгоценных камней, которые сейчас набирают популярность у инвесторов.

«Крупные бриллианты фантазийных цветов — это большая редкость. Если такой камень встречается, соответственно, цена уже на позицию выше идет по сравнению с таким же бриллиантом такой же насыщенности в форме огранки любой, кроме круглой», — рассказала Наталья Круглова, начальник отдела аукционных продаж и специальных проектов компании.

На показе представили 11-каратный бриллиант ярко-жёлтого цвета, который называется vivid yellow. Учитывая его крупный размер, высокий уровень чистоты (VVS1) и отсутствие флуоресценции, этот бриллиант можно отнести к особенно ценным.

Бриллианты фантазийных цветов.
Бриллианты фантазийных цветов.
Бриллианты фантазийных цветов.. Фото: nashgorod.ru

Еще один примечательный экспонат — это бесцветный бриллиант весом 15,29 карата, который отличается высочайшими показателями цвета и чистоты — D и IF соответственно.

Бриллиант весом 15,29 карата.
Бриллиант весом 15,29 карата.. Фото: nashgorod.ru

Были представлены и два классических 10-каратных бриллианта с близкими характеристиками. Они были созданы из одного алмаза и отличаются лишь на пять сотых карата.

Бриллианты в 10 карат.
Бриллианты в 10 карат.. Фото: nashgorod.ru

Все эти бриллианты можно оправить в индивидуально созданное украшение. И при этом они сохранят свою инвестиционную ценность, то есть могут быть выкуплены обратно компанией по текущей рыночной цене.

Также в Тюмень компания привезла и ювелирные украшения ювелирного дома POSIÉ, которые также можно расценивать, как вложение.

Украшения
Украшения. Фото: nashgorod.ru

Однако готовые украшения — это уже больше вклад в красоту.

В РФ создадут условия для привлечения частных инвестиций в космическую отрасль
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что иногородние инвесторы стали чаще покупать жилье бизнес-класса в Тюмени.

Читайте также:
Отель за 900 миллионов рублей построят под ТюменьюНа реконструкцию тюменских АЗС потратят сотни миллионов рублейГде в Тюмени искать новогоднее настроение: маршруты для зимнего волшебства
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Инвестиции#Украшения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика