Будем жить! Тюменского онколога Эсмиру Хан наградили на сцене Кремля

С 2017 года более 5000 специалистов стали участниками ежегодной премии «Будем жить!». Удостоится почетной награды могут чуткие и талантливые медики, мастера своего дела, которые ведут борьбу против рака, дают людям надежду и возвращают им смысл жизни.