Будем жить! Тюменского онколога Эсмиру Хан наградили на сцене Кремля

Posted 4 февраля, 14:07
Published 4 февраля, 14:07
Modified 4 февраля, 14:09
Updated 4 февраля, 14:09
Государственный Кремлевский дворец 1 февраля собрал на своей сцене выдающихся российских онкологов, которые были отмечены за свой профессионализм. Об этом сообщает пресс-служба телеграм-канала Здравоохранения Тюменской области.
Лауреатом российской премии «Будем жить!» стала онколог из Тюмени Эсмира Аллахяровна Хан.
«Лучшим онкологом для взрослых, „Жемчужиной профессии“ в ходе Всероссийской премии пациентов „Будем жить!“ за мужество и вклад в борьбу против рака стала тюменский онколог Эсмира Хан», — указано в сообщении.
Уточняется, что Эсмира Хан с 2022 года занимается развитием онкореабилитации в Тюменской области, возглавляет отделение медицинской реабилитации ГАУЗ ТО «МКМЦ „Медицинский город“. Является спикером, общественным деятелем, модератором здоровьесберегающих проектов, отзывчивым и профессиональным врачом.
С 2017 года более 5000 специалистов стали участниками ежегодной премии «Будем жить!». Удостоится почетной награды могут чуткие и талантливые медики, мастера своего дела, которые ведут борьбу против рака, дают людям надежду и возвращают им смысл жизни.
Ранее почетной наградой от президента Владимира Путина орденом Александра Невского был удостоен губернатор Тюменской области Александр Моор, а также медалью ордена «Родительская слава» тюменская семья Ольга и Юрия Лисьих.