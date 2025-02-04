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Posted 4 февраля, 14:07

Published 4 февраля, 14:07

Modified 4 февраля, 14:09

Updated 4 февраля, 14:09

Будем жить! Тюменского онколога Эсмиру Хан наградили на сцене Кремля

Будем жить! Тюменского онколога Эсмиру Хан наградили на сцене Кремля

4 февраля 2025, 14:07
Фото: 1MI.
На сцене Государственного Кремлевского дворца состоялось торжественное награждение выдающихся онкологов страны. Среди лауреатов оказалась Эсмира Хан из Тюмени.
Фото: Депздрав Тюменской области

Государственный Кремлевский дворец 1 февраля собрал на своей сцене выдающихся российских онкологов, которые были отмечены за свой профессионализм. Об этом сообщает пресс-служба телеграм-канала Здравоохранения Тюменской области.

Лауреатом российской премии «Будем жить!» стала онколог из Тюмени Эсмира Аллахяровна Хан.

«Лучшим онкологом для взрослых, „Жемчужиной профессии“ в ходе Всероссийской премии пациентов „Будем жить!“ за мужество и вклад в борьбу против рака стала тюменский онколог Эсмира Хан», — указано в сообщении.

Уточняется, что Эсмира Хан с 2022 года занимается развитием онкореабилитации в Тюменской области, возглавляет отделение медицинской реабилитации ГАУЗ ТО «МКМЦ „Медицинский город“. Является спикером, общественным деятелем, модератором здоровьесберегающих проектов, отзывчивым и профессиональным врачом.

С 2017 года более 5000 специалистов стали участниками ежегодной премии «Будем жить!». Удостоится почетной награды могут чуткие и талантливые медики, мастера своего дела, которые ведут борьбу против рака, дают людям надежду и возвращают им смысл жизни.

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Ранее почетной наградой от президента Владимира Путина орденом Александра Невского был удостоен губернатор Тюменской области Александр Моор, а также медалью ордена «Родительская слава» тюменская семья Ольга и Юрия Лисьих.

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#Ксения Мальчева#Общество#Новости тюмени#ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город"
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