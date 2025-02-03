Жители Тюменской области накопили на вкладах более 450 млрд рублей

Posted 3 февраля, 04:24
Published 3 февраля, 04:24
Modified 3 февраля, 04:26
Updated 3 февраля, 04:26
По его словам, темпы роста объема денежных средств на счетах тюменцев аналогичны среднероссийскому показателю, но превышают средние показатели в Уральском федеральном округе. По УрФО прирост составил 20,9%.
По словам Балынина, на рост накоплений тюменцев оказал влияние ряд факторов. В числе которых — высокие процентные ставки по банковским вкладам, стимулирующие откладывать денежные средства, рост заработной платы, превышающий инфляцию на 9%.
Эксперт считает, что в 2025 году объемы вкладов физлиц продолжат расти и к концу года превысят 500 миллиардов рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам января в число самых высокооплачиваемых специалистов вошли военнослужащие, инженеры, геологи и прорабы.