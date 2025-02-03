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Posted 3 февраля, 04:24

Published 3 февраля, 04:24

Modified 3 февраля, 04:26

Updated 3 февраля, 04:26

Жители Тюменской области накопили на вкладах более 450 млрд рублей

Жители Тюменской области накопили на вкладах более 450 млрд рублей

3 февраля 2025, 04:24
Фото: 1MI.
За год объемы накоплений тюменцев увеличились на 26% — с 357,3 миллиарда рублей. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, темпы роста объема денежных средств на счетах тюменцев аналогичны среднероссийскому показателю, но превышают средние показатели в Уральском федеральном округе. По УрФО прирост составил 20,9%.

По словам Балынина, на рост накоплений тюменцев оказал влияние ряд факторов. В числе которых — высокие процентные ставки по банковским вкладам, стимулирующие откладывать денежные средства, рост заработной платы, превышающий инфляцию на 9%.

Эксперт считает, что в 2025 году объемы вкладов физлиц продолжат расти и к концу года превысят 500 миллиардов рублей, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам января в число самых высокооплачиваемых специалистов вошли военнослужащие, инженеры, геологи и прорабы.

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