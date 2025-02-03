В «Золотом глобусе» участвовали сильно похудевшие артисты

Posted 3 февраля, 10:40
Published 3 февраля, 10:40
Modified 3 февраля, 13:29
Updated 3 февраля, 13:29
Более того, те знаменитости, которые ранее ассоциировались с бодипозитивом, теперь радуют зрителей стройными фигурами. Это стремление к идеальным формам охватывает страны по всему миру.
Среди гостей «Золотого глобуса» была и американская актриса Деми Мур, которая в облегающем платье продемонстрировала великолепные формы. Несмотря на то, что ей шестьдесят один год, она выглядит ровесницей своих дочерей, отмечает 56orb.ru. Также на церемонии присутствовала Кэти Бейтс, которая смогла сбросить сорок пять килограммов с помощью препарата «Оземпик». Таким образом, премия «Золотой глобус» становится не только площадкой для чествования талантов, но и местом, где актеры могут продемонстрировать свои достижения в похудении и заботе о здоровье.
Российские знаменитости также следуют этому тренду — как известно, заметно похудели комедийные актрисы Ольга Картункова и Екатерина Скулкина, а также певица Полина Гагарина и актриса Светлана Ходченкова.
В прошлом году в России стартовал выпуск отечественного препарата для борьбы с лишним весом, разработанного компанией «Промомед». Этот медикамент, получивший название «Велгия», действует, стимулируя определенные рецепторы в мозге, что помогает снизить чувство голода и повысить насыщение. Людям становится легче контролировать количество потребляемой пищи, что способствует снижению веса. Более того, семаглутид, входящий в состав препарата, замедляет опорожнение желудка, что также может помочь в уменьшении аппетита и улучшении контроля уровня сахара в крови.
Помимо потери веса, семаглутид может оказывать положительное влияние на общее состояние здоровья, включая улучшение метаболического профиля, снижение уровня глюкозы в крови и уменьшение риска развития сопутствующих заболеваний, таких как диабет 2-го типа.
Плюс ещё и в том, что снижение веса влечет изменениям в социальной жизни, открывая возможности завести новые знакомства и повысить шансы на успех в личных и профессиональных отношениях. Улучшенное самочувствие и уверенность в себе часто приводят к более активному и позитивному подходу к жизни.