В «Золотом глобусе» участвовали сильно похудевшие артисты

Среди гостей «Золотого глобуса» была и американская актриса Деми Мур, которая в облегающем платье продемонстрировала великолепные формы. Несмотря на то, что ей шестьдесят один год, она выглядит ровесницей своих дочерей, отмечает 56orb.ru. Также на церемонии присутствовала Кэти Бейтс, которая смогла сбросить сорок пять килограммов с помощью препарата «Оземпик». Таким образом, премия «Золотой глобус» становится не только площадкой для чествования талантов, но и местом, где актеры могут продемонстрировать свои достижения в похудении и заботе о здоровье.