В Тюменской области врачу урезали стаж на несколько лет

Posted 3 февраля, 06:52
Published 3 февраля, 06:52
Modified 3 февраля, 06:54
Updated 3 февраля, 06:54
В ходе проверки выяснилось, что страховой стаж врача был исчислен без учета льготного коэффициента, предусмотренного для медицинских работников. Благодаря прокурорскому вмешательству медицинскому работнику произведен перерасчет льготного страхового стажа. В итоге он составил 22 года и 5 месяцев.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили самые доходные вакансии февраля этого года. В топ вошли организатор выставки одежды, автослесарь, сварщик-монтажник.