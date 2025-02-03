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Posted 3 февраля, 06:52

Published 3 февраля, 06:52

Modified 3 февраля, 06:54

Updated 3 февраля, 06:54

В Тюменской области врачу урезали стаж на 6 лет

В Тюменской области врачу урезали стаж на несколько лет

3 февраля 2025, 06:52
Фото: 1MI.

В Тюменской области врачу урезали стаж на 6 лет

Страховой стаж работы на шесть лет сократили медику из Ярковского района, в результате чего он составил 16 лет и 3 месяца. Медработник обратилась в прокуратуру из-за нарушения исполнения норм пенсионного законодательства.

В ходе проверки выяснилось, что страховой стаж врача был исчислен без учета льготного коэффициента, предусмотренного для медицинских работников. Благодаря прокурорскому вмешательству медицинскому работнику произведен перерасчет льготного страхового стажа. В итоге он составил 22 года и 5 месяцев.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили самые доходные вакансии февраля этого года. В топ вошли организатор выставки одежды, автослесарь, сварщик-монтажник.

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