В Тюменской области врачу урезали стаж на несколько лет

В Тюменской области врачу урезали стаж на 6 лет

Страховой стаж работы на шесть лет сократили медику из Ярковского района, в результате чего он составил 16 лет и 3 месяца. Медработник обратилась в прокуратуру из-за нарушения исполнения норм пенсионного законодательства.