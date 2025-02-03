В Тюмени закрывают катки из-за аномально теплой погоды

Posted 3 февраля, 07:31
Published 3 февраля, 07:31
Modified 3 февраля, 07:35
Updated 3 февраля, 07:35
«3 февраля, наш каток не будет работать, мы будем проводить комплексную реновацию ледового покрытия», — указано в группе ВК «Тюмень Каток».
В группе «Улетного катка» сообщают о проведении технических работ. Указано, что информация о возобновлении работы катка будет опубликована позже.
Отметим, сегодня в Тюмени синоптики прогнозируют до +1 и осадки в виде снега с дождем. Во вторник, 4 февраля, ожидается до -2…-6.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в целях безопасности временно закрыли ледовый городок на площади 400-летия города. Доступ на территорию площадки ограничен с 31 января.