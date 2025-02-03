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Posted 3 февраля, 07:31

Published 3 февраля, 07:31

Modified 3 февраля, 07:35

Updated 3 февраля, 07:35

В Тюмени закрывают катки из-за аномально теплой погоды

В Тюмени закрывают катки из-за аномально теплой погоды

3 февраля 2025, 07:31
Фото: 1MI.
Временно прекратили работу в областной столице «Улетный каток» на Цветном бульваре и каток, расположенный у «Конторы пароходства».
«3 февраля, наш каток не будет работать, мы будем проводить комплексную реновацию ледового покрытия», — указано в группе ВК «Тюмень Каток».

В группе «Улетного катка» сообщают о проведении технических работ. Указано, что информация о возобновлении работы катка будет опубликована позже.

Отметим, сегодня в Тюмени синоптики прогнозируют до +1 и осадки в виде снега с дождем. Во вторник, 4 февраля, ожидается до -2…-6.

Новый температурный рекорд установлен в Тюмени
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в целях безопасности временно закрыли ледовый городок на площади 400-летия города. Доступ на территорию площадки ограничен с 31 января.

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