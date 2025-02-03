Урожай под угрозой? В Тюмени к посевной может появиться опасный вредитель

Posted 3 февраля, 11:45
Published 3 февраля, 11:45
Modified 3 февраля, 11:57
Updated 3 февраля, 11:57
Как рассказали представители Россельхозцентра, региону угрожает нашествие лугового мотылька, опасного вредителя, нападающего на посевы как раз во время кампании. Кроме Тюменской области, под угрозой еще несколько регионов, среди них Воронежская, Курская, Новосибирская, Пензенская, Омская, Волгоградская, Белгородская, Курганская, Тюменская области, Татарстан, Кабардино-Балкария, а также Алтайский, Ставропольский, Краснодарский, Приморский и Красноярский края.
Известны эти насекомые своей прожорливостью и всеядностью. Они могут уничтожить очень серьезный процент посевов и нанести серьезный удар экономике региона.