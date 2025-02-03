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Posted 3 февраля, 11:45

Published 3 февраля, 11:45

Modified 3 февраля, 11:57

Updated 3 февраля, 11:57

В Тюмени к посевной может появиться опасный вредитель

Урожай под угрозой? В Тюмени к посевной может появиться опасный вредитель

3 февраля 2025, 11:45
Фото: Изображение Midjourney.

В Тюмени к посевной может появиться опасный вредитель

Сюжет
Сельское хозяйство
Тюменские аграрии могут столкнуться с серьезной проблемой уже в эту посевную кампанию — в регион может прилететь опасный вредитель, пожирающий посевы.

Как рассказали представители Россельхозцентра, региону угрожает нашествие лугового мотылька, опасного вредителя, нападающего на посевы как раз во время кампании. Кроме Тюменской области, под угрозой еще несколько регионов, среди них Воронежская, Курская, Новосибирская, Пензенская, Омская, Волгоградская, Белгородская, Курганская, Тюменская области, Татарстан, Кабардино-Балкария, а также Алтайский, Ставропольский, Краснодарский, Приморский и Красноярский края.

Известны эти насекомые своей прожорливостью и всеядностью. Они могут уничтожить очень серьезный процент посевов и нанести серьезный удар экономике региона.

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Ранее сообщалось о том, что в частные домовладения Тобольска начали заходить дикие волки.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Сельское хозяйство#Насекомые#Сельхозпроизводство#Вредители#Посевная
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