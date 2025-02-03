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Posted 3 февраля, 10:07

Published 3 февраля, 10:07

Modified 3 февраля, 10:57

Updated 3 февраля, 10:57

Умерла пострадавшая в жутком ДТП под Каменкой двухлетняя девочка

Умерла пострадавшая в жутком ДТП под Каменкой двухлетняя девочка

3 февраля 2025, 10:07
Фото: Изображение Midjourney.
Врачи не сумели спасти двухлетнюю малышку, единственную выжившую из многодетной семьи, попавшей в аварию. Еще двое пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии.
«Скончался третий ребенок, участвующий в ДТП на автодороге Тюмень — Каменка, девочка двух с половиной лет», — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Представитель ГАИ добавил, что получившие травмы в аварии женщина и мальчик находятся в тяжелом состоянии. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, один пострадавший переведен в реанимацию.

«Два пациента находятся в профильном отделении. Состояние: средней степени тяжести. Медики боролись за жизнь еще одного пациента, к сожалению, спасти пациента не удалось», — добавили в департаменте.
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Общее число погибших в ДТП около села Каменка увеличилось до пяти человек, все они — члены одной семьи.

Всего за два выходных дня в Тюменской области произошло 12 ДТП, в которых погибли семеро и пострадали 22 человека.

Напомним, на 28-м км автодороги Тюмень — Каменка погибли многодетные родители и их дочери 13, 11 и 2 лет. Еще шесть человек пострадали, но двух сразу отпустили на амбулаторное лечение. ГУС ТО ввело ограничение скорости на участке дороги, где случилась авария.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Транспорт#Ребенок
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