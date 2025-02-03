Умерла пострадавшая в жутком ДТП под Каменкой двухлетняя девочка

Напомним, на 28-м км автодороги Тюмень — Каменка погибли многодетные родители и их дочери 13, 11 и 2 лет. Еще шесть человек пострадали, но двух сразу отпустили на амбулаторное лечение. ГУС ТО ввело ограничение скорости на участке дороги, где случилась авария.