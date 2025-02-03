Умерла пострадавшая в жутком ДТП под Каменкой двухлетняя девочка

Posted 3 февраля, 10:07
Published 3 февраля, 10:07
Modified 3 февраля, 10:57
Updated 3 февраля, 10:57
«Скончался третий ребенок, участвующий в ДТП на автодороге Тюмень — Каменка, девочка двух с половиной лет», — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Представитель ГАИ добавил, что получившие травмы в аварии женщина и мальчик находятся в тяжелом состоянии. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, один пострадавший переведен в реанимацию.
«Два пациента находятся в профильном отделении. Состояние: средней степени тяжести. Медики боролись за жизнь еще одного пациента, к сожалению, спасти пациента не удалось», — добавили в департаменте.
Общее число погибших в ДТП около села Каменка увеличилось до пяти человек, все они — члены одной семьи.
Всего за два выходных дня в Тюменской области произошло 12 ДТП, в которых погибли семеро и пострадали 22 человека.