Уголовное дело Алиева указало на проблемы в сфере негосударственной экспертизы

Posted 3 февраля, 12:49
Published 3 февраля, 12:49
Modified 3 февраля, 12:51
Updated 3 февраля, 12:51
От подобных решений экспертов может зависеть как исход уголовного дела, так и жизни большого числа людей.
В АЭР предложили создать единые требования к стандартам работы негосударственных экспертов, речь идет о проведении экспертиз через государственную информационную систему, обеспечение контроля при загрузке заключений в ЕГРЗ и возможности обжалования заключений экспертизы органами госстройнадзора. Об этом пишет издание versia.ru.
Сергей Музыченко, замминистра строительства, данную идею поддержал. Он также рассказал, что министерство подготовило поправки в Градостроительный кодекс в вопросах контроля негосударственной строительно-технической экспертизы (СТЭ). Сейчас в рамках уголовного процесса СТЭ могут проводить частные фирмы.
В качестве примера отсутствия необходимости проведения государственной или дополнительной высококвалифицированной экспертизы можно привести уголовное дело против гендиректора проектной организации ООО «МСИ» Руслана Алиева. Дело уже было рассмотрено в первой инстанции Измайловским судом. Николай Ольхин, обозреватель издания versia.ru, рассказал, что Алиев помещен в СИЗО. По информации следствия, проектные работы его компании, выполненные по заказу ООО «Оптрон», не были проведены. Обвинение полагает, что данный проект был создан для хищения денежных средств. В материалах дела фигурирует негосударственная экспертиза, проведенная экспертом В. В. Башеном из Новомосковской строительной организации. Эксперт должен был выяснить, проводились ли указанные работы на самом деле. Защита утверждает, что доводы эксперта не могут считаться объективными.
В данном деле могла бы помочь обязательная государственная СТЭ. Сейчас из-за недоработок, в том числе и Минстроя, все участники процесса находятся в странном положении. То же самое произойдет и в Московском городском суде, куда была подана апелляция по делу Алиева.
Адвокат Шота Горгадзе назвал обвинительный приговор бездоказательным, так как он был вынесен на основании негосударственной экспертизы, результаты которой даже не проверили.
Данный пример указывает на необходимость законодательных решений по обеспечению судов возможностью проведения государственной судебной СТЭ при рассмотрении уголовных дел.