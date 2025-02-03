Уголовное дело Алиева указало на проблемы в сфере негосударственной экспертизы

В качестве примера отсутствия необходимости проведения государственной или дополнительной высококвалифицированной экспертизы можно привести уголовное дело против гендиректора проектной организации ООО «МСИ» Руслана Алиева. Дело уже было рассмотрено в первой инстанции Измайловским судом. Николай Ольхин, обозреватель издания versia.ru, рассказал, что Алиев помещен в СИЗО. По информации следствия, проектные работы его компании, выполненные по заказу ООО «Оптрон», не были проведены. Обвинение полагает, что данный проект был создан для хищения денежных средств. В материалах дела фигурирует негосударственная экспертиза, проведенная экспертом В. В. Башеном из Новомосковской строительной организации. Эксперт должен был выяснить, проводились ли указанные работы на самом деле. Защита утверждает, что доводы эксперта не могут считаться объективными.