Тюменские дорожники ввели ограничение скорости на месте смертельного ДТП

Posted 3 февраля, 09:11
Published 3 февраля, 09:11
Modified 3 февраля, 09:15
Updated 3 февраля, 09:15
«На протяжении всего участка с 19-го по 30-й км автодороги Тюмень — Каменка действует ограничение скоростного режима 70 км/ч. В некоторых местах — 60 км/ч. Водители, будьте внимательнее, соблюдайте скоростной режим!» — говорится в сообщении Главного строительного управления Тюменской области.
На том же участке установили знаки «Обгон запрещен» и предупреждения о видеофиксации. В ГУС ТО напомнили, что 1 и 2 февраля на трассе в этом направлении проводили противогололедную обработку.
«Дорожное покрытие не имеет скользкости. Состояние дороги и качество выполнения работ по содержанию дороги подрядчиком после случившегося ДТП проверили специалисты ГКУ ТО „Управления автомобильных дорог“, — добавили в управлении.
Напомним, в аварии погибли 40-летний тюменец, его 37-летняя жена и дочери 11 и 13 лет. Выжить удалось только двухлетней девочке.