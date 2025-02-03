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Posted 3 февраля, 09:11

Published 3 февраля, 09:11

Modified 3 февраля, 09:15

Updated 3 февраля, 09:15

Тюменские дорожники ввели ограничение скорости на месте смертельного ДТП

Тюменские дорожники ввели ограничение скорости на месте смертельного ДТП

3 февраля 2025, 09:11
Фото: ГУС ТО.

Тюменские дорожники ввели ограничение скорости на месте смертельного ДТП

На участке автодороги около Каменки в Тюменской области ввели ограничения скоростного режима после того, как там случилась страшная авария. Из многодетной семьи в ДТП выжил только двухлетний ребенок.
«На протяжении всего участка с 19-го по 30-й км автодороги Тюмень — Каменка действует ограничение скоростного режима 70 км/ч. В некоторых местах — 60 км/ч. Водители, будьте внимательнее, соблюдайте скоростной режим!» — говорится в сообщении Главного строительного управления Тюменской области.
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На том же участке установили знаки «Обгон запрещен» и предупреждения о видеофиксации. В ГУС ТО напомнили, что 1 и 2 февраля на трассе в этом направлении проводили противогололедную обработку.

«Дорожное покрытие не имеет скользкости. Состояние дороги и качество выполнения работ по содержанию дороги подрядчиком после случившегося ДТП проверили специалисты ГКУ ТО „Управления автомобильных дорог“, — добавили в управлении.

Напомним, в аварии погибли 40-летний тюменец, его 37-летняя жена и дочери 11 и 13 лет. Выжить удалось только двухлетней девочке.

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#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Дороги#Ограничение скорости
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