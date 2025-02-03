Тюмень на грани: как плотная застройка связана с авариями и переполненными школами?

Новые жилые комплексы в Тюмени появляются будто по щелчку пальцев, но дорожная инфраструктура за ними не поспевает. Узкие улицы, отсутствие парковок и светофоров приводят к постоянным пробкам и ДТП. Только за последний месяц в новых микрорайонах произошло более 30 аварий, большинство из которых — столкновения на перегруженных перекрестках, о чем «Нашему городу» рассказал тюменский аварийный комиссар Владимир Мельников.