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Posted 3 февраля, 05:33

Published 3 февраля, 05:33

Modified 3 февраля, 05:35

Updated 3 февраля, 05:35

Плотная застройка Тюмени приводит к авариям и переполненности школ.

Тюмень на грани: как плотная застройка связана с авариями и переполненными школами?

3 февраля 2025, 05:33
Фото: 1MI. Плотная застройка Тюмени приводит к авариям и переполненности школ.

Плотная застройка Тюмени приводит к авариям и переполненности школ

Активная застройка новых микрорайонов Тюмени при отсутствии инфраструктуры приводит к серьезным проблемам. Узкие дороги провоцируют аварии, а школы в новых кварталах переполнены. Эксперты бьют тревогу: если не остановить хаотичную застройку, ситуация станет критической.

Новые жилые комплексы в Тюмени появляются будто по щелчку пальцев, но дорожная инфраструктура за ними не поспевает. Узкие улицы, отсутствие парковок и светофоров приводят к постоянным пробкам и ДТП. Только за последний месяц в новых микрорайонах произошло более 30 аварий, большинство из которых — столкновения на перегруженных перекрестках, о чем «Нашему городу» рассказал тюменский аварийный комиссар Владимир Мельников.

«Плотная застройка без учета транспортной нагрузки — это бомба замедленного действия. Водители вынуждены ездить по узким улицам, где нет места для маневров, что неизбежно приводит к авариям», — комментирует эксперт.

Также с ростом населения в новых микрорайонах школы близлежащих районов перестают справляться с нагрузкой. В некоторых учебных заведениях классы переполнены. Так детям из «Ново-Патрушево» приходилось долгое время ходить в школу №65 и другие, что расположены поблизости. Сейчас жители более новых районов страдают от аналогичных проблем. Социолог Наталья Девлешова отмечает, что перегруженность школ сказывается и на качестве образования.

«Качество обучения в классе на 35 человек, в отличии от класса на 20 человек снижается примерно на 20%», — указала специалист.

Городские власти обещают разработать программу по развитию инфраструктуры в новых микрорайонах, но пока шагов в направлении предотвращения проблемы, а не решения ее постфактум не видно. Жители Тюмени надеются, что их голоса будут услышаны, и город начнет развиваться с учетом интересов всех горожан.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в горадминистрации рассказали, как будут решить проблемы с дорогами в Тюмени.

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