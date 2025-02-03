Специалисты СУЭНКО завершили строительство кольцевого водопровода в Тобольске

Posted 3 февраля, 05:54
Published 3 февраля, 05:54
Modified 3 февраля, 05:56
Updated 3 февраля, 05:56
Проект реализован в рамках договора с администрацией Тобольска и направлен на обеспечение качественной и бесперебойной подачи воды на территорию производственных площадок. Так, новые водопроводные сети диаметром 110 мм были проложены методом горизонтально-направленного бурения, что позволило существенно сократить сроки строительства. Кроме того, были установлены 19 водопроводных колодцев и 7 пожарных гидрантов, обеспечивающих пожарную безопасность на всей территории.
Строительство кольцевого водопровода открывает дополнительные перспективы для развития сразу 10 городских предприятий. С вводом в эксплуатацию нового трубопровода у них появилась возможность подключиться к централизованной системе водоснабжения. Также внедрение проекта поможет создать новые производства и улучшить условия для бизнеса в городе.
Строительство кольцевого водопровода в Тобольске — это не просто новые трубы, а ключ к по-настоящему комфортной жизни горожан. Ведь хорошая жизнь начинается с дома, с обычных радостей и удобств. Развитие инженерной инфраструктуры — это еще и развитие бизнеса и процветание города в целом, — прокомментировал завершение строительства глава города Тобольск Петр Вагин.
Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.
В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет свыше 42 тысяч километров, на балансе находится порядка 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет превышает 203 тысячи.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более 1,2 тысячи километров сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации. Кроме того, компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Так, в Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, а в корпоративном парке используется 3 электромобиля.
На сегодняшний день в «Сибирско-Уральской энергетической компании» трудится свыше 4,5 тысяч человек.