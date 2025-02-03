Специалисты СУЭНКО завершили строительство кольцевого водопровода в Тобольске

Проект реализован в рамках договора с администрацией Тобольска и направлен на обеспечение качественной и бесперебойной подачи воды на территорию производственных площадок. Так, новые водопроводные сети диаметром 110 мм были проложены методом горизонтально-направленного бурения, что позволило существенно сократить сроки строительства. Кроме того, были установлены 19 водопроводных колодцев и 7 пожарных гидрантов, обеспечивающих пожарную безопасность на всей территории.