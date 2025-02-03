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Posted 3 февраля, 06:31

Published 3 февраля, 06:31

Modified 3 февраля, 06:33

Updated 3 февраля, 06:33

Объем банковских вкладов тюменцев вырос почти на 19%

Сколько денег хранит на счету средний тюменец?

3 февраля 2025, 06:31
Фото: 1MI.

Объем банковских вкладов тюменцев вырос почти на 19%

Тюменская область заняла 25 место в рейтинге регионов России по объемам вкладов на душу населения на начало 2025 года. По данным аналитиков РИА Новости, в среднем в тюменском регионе на одного человека приходится 327,9 тысячи рублей. Прирост за год составил 18,9%.

Среди регионов УрФО, лидирующие позиции в рейтинге объемам вкладов на душу населения занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, в среднем на каждого жителя региона там приходится 502,8 тысячи рублей, и Югра с результатом 466 тысяч рублей. Свердловская область располагается на 15 месте (366,7 тысячи рублей), Челябинская и Курганская области — на 43 и 71 местах (260,2 и 184,1 тысячи рублей соответственно).

В целом по России лидерами по объему вкладов на душу населения являются Москва (1,7 миллиона рублей), Санкт-Петербург (821 тысяча) и Ненецкий автономный округ (631,5 тысячи).

Меньше всего денег на вкладах в банках на душу населения в Чечне (29,6 тысячи рублей на человека) и Республике Ингушетия (24,6 тысячи рублей на человека).

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Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области за последний год накопили на вкладах более 450 млрд рублей. По сравнению предыдущим годом объемы накоплений увеличились на 26%.

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