Сколько денег хранит на счету средний тюменец?

Среди регионов УрФО, лидирующие позиции в рейтинге объемам вкладов на душу населения занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, в среднем на каждого жителя региона там приходится 502,8 тысячи рублей, и Югра с результатом 466 тысяч рублей. Свердловская область располагается на 15 месте (366,7 тысячи рублей), Челябинская и Курганская области — на 43 и 71 местах (260,2 и 184,1 тысячи рублей соответственно).