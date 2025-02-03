Сколько денег хранит на счету средний тюменец?

Posted 3 февраля, 06:31
Published 3 февраля, 06:31
Modified 3 февраля, 06:33
Updated 3 февраля, 06:33
Среди регионов УрФО, лидирующие позиции в рейтинге объемам вкладов на душу населения занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, в среднем на каждого жителя региона там приходится 502,8 тысячи рублей, и Югра с результатом 466 тысяч рублей. Свердловская область располагается на 15 месте (366,7 тысячи рублей), Челябинская и Курганская области — на 43 и 71 местах (260,2 и 184,1 тысячи рублей соответственно).
В целом по России лидерами по объему вкладов на душу населения являются Москва (1,7 миллиона рублей), Санкт-Петербург (821 тысяча) и Ненецкий автономный округ (631,5 тысячи).
Меньше всего денег на вкладах в банках на душу населения в Чечне (29,6 тысячи рублей на человека) и Республике Ингушетия (24,6 тысячи рублей на человека).
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области за последний год накопили на вкладах более 450 млрд рублей. По сравнению предыдущим годом объемы накоплений увеличились на 26%.