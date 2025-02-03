«Росводоканал Тюмень» повышает надежность системы водоснабжения в Калининском округе

Posted 3 февраля, 08:46
Published 3 февраля, 08:46
Modified 3 февраля, 08:48
Updated 3 февраля, 08:48
Новое оборудование герметично, защищено от коррозии и не требует частого обслуживания. Все работы выполнены через имеющиеся водопроводные колодцы без раскопок, что позволило сохранить благоустройство территории.
Новая запорная арматура повысит надежность водоснабжения и позволит сократить границы отключения на время ремонтных работ. Если раньше в случае ремонта сетей нам требовалось ограничивать водоснабжение в 11 многоквартирных домах, то теперь мы можем локально отключить только 3. Сузить зоны отключения важно, поскольку на участке расположен центральный тепловой пункт, который снабжает горячей водой близлежащие дома, — рассказал начальник участка Калининского административного округа цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Михаил Зюркалов.
Отметим, в 2024 году в Тюмени специалисты водоканала заменили 495 задвижек на водопроводных сетях. В этом году планируется заменить еще 277 единиц. Новая запорная арматура имеет большой срок службы и высокую надежность за счет использования современных и качественных материалов, а значит, повышает качество и надежность водоснабжения.
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 13 тысяч человек.
«Росводоканал» — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. Компания следует международным принципам ESG. С 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 млрд рублей.
Кроме того, предприятие является флагманом среди компаний отрасли ВиВ. «Росводоканал» обслуживает порядка 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды.