«Росводоканал Тюмень» повышает надежность системы водоснабжения в Калининском округе

Отметим, в 2024 году в Тюмени специалисты водоканала заменили 495 задвижек на водопроводных сетях. В этом году планируется заменить еще 277 единиц. Новая запорная арматура имеет большой срок службы и высокую надежность за счет использования современных и качественных материалов, а значит, повышает качество и надежность водоснабжения.