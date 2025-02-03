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Posted 3 февраля, 02:43

Published 3 февраля, 02:43

Modified 3 февраля, 03:09

Updated 3 февраля, 03:09

Прокуратура взяла на контроль проверку жуткого ДТП под Каменкой

Прокуратура взяла на контроль проверку жуткого ДТП под Каменкой

3 февраля 2025, 02:43
Фото: 1MI.
Прокуратура проверит результаты работы правоохранителей на месте аварии на дороге Тюмень — Каменка. Власти региона заявили, что на момент ДТП дорога была почищена от гололеда.

Напомним, массовая авария с участием трех автомобилей произошла вечером 2 февраля. Родители и двое детей погибли в одной из машин. Еще шесть человек получили различные травмы, четырем понадобилось лечение в стационаре.

«Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — рассказали в областном ведомстве.
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В правительстве региона заявили, что приняли все меры, чтобы движение по трассе было безопасным: дорогу почистили и обработали реагентами.

«Участок автодороги Тюмень — Каменка расчистили от снега и обработали противогололедной смесью 1 февраля. Произведено прометание проезжей части. Дорога была очищена от снега и снежной шуги», — говорится в заявлении.

Специалисты продолжают выяснять все причины и обстоятельства аварии.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Прокуратура#Дороги
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