Прокуратура взяла на контроль проверку жуткого ДТП под Каменкой

Posted 3 февраля, 02:43
Published 3 февраля, 02:43
Modified 3 февраля, 03:09
Updated 3 февраля, 03:09
Напомним, массовая авария с участием трех автомобилей произошла вечером 2 февраля. Родители и двое детей погибли в одной из машин. Еще шесть человек получили различные травмы, четырем понадобилось лечение в стационаре.
«Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — рассказали в областном ведомстве.
В правительстве региона заявили, что приняли все меры, чтобы движение по трассе было безопасным: дорогу почистили и обработали реагентами.
«Участок автодороги Тюмень — Каменка расчистили от снега и обработали противогололедной смесью 1 февраля. Произведено прометание проезжей части. Дорога была очищена от снега и снежной шуги», — говорится в заявлении.
Специалисты продолжают выяснять все причины и обстоятельства аварии.