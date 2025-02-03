Охотники на изготовку. В Тюменских лесах стало больше лосей и медведей

Posted 3 февраля, 11:40
Published 3 февраля, 11:40
Modified 3 февраля, 11:44
Updated 3 февраля, 11:44
Как рассказали в профильном ведомстве, общее число животных для охоты выросло в среднем на 5 процентов. Это касается лося, косули, медведя, рыси и соболя. Все они выросли в популяции в среднем от пяти до почти двух процентов соответственно.
В ведомстве при этом уточнили, что расширять сезон охоты на вышеупомянутых животных не планируют, ровно как и на увеличение охотничьих лицензий, позволяющих отстреливать больше животных.