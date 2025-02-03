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Posted 3 февраля, 11:40

Published 3 февраля, 11:40

Modified 3 февраля, 11:44

Updated 3 февраля, 11:44

Охотники на изготовку. В Тюменских лесах стало больше лосей и медведей

Охотники на изготовку. В Тюменских лесах стало больше лосей и медведей

3 февраля 2025, 11:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Рыбалка и охота
Тюменские леса стали пестрить дикими животными, популяция самых популярных видов для охоты увеличилась. Об этом сообщили в профильном ведомстве. Госохотдепартаменте.

Как рассказали в профильном ведомстве, общее число животных для охоты выросло в среднем на 5 процентов. Это касается лося, косули, медведя, рыси и соболя. Все они выросли в популяции в среднем от пяти до почти двух процентов соответственно.

В ведомстве при этом уточнили, что расширять сезон охоты на вышеупомянутых животных не планируют, ровно как и на увеличение охотничьих лицензий, позволяющих отстреливать больше животных.

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Ранее сообщалось о том, что тюменским охотникам хотят платить за отстрел волков.

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#Александр Смирнов#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Охота#Рыбалка и охота#Незаконная охота
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