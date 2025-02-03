Мыть посуду и помогать близким — как народный календарь советует провести 3 февраля

Стоит на Максима поберечь себя, не делать тяжелую работу, потому что любая болезнь, полученная в этот день, может вылиться в большие проблемы со здоровьем. Разрастись до больших масштабов грозили и небольшие просчеты в финансах, поэтому старались не иметь дела с деньгами: не подбирать с земли оброненные деньги, не давать и не брать в долг, не проводить расчеты.