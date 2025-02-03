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Posted 3 февраля, 03:11

Published 3 февраля, 03:11

Modified 3 февраля, 03:13

Updated 3 февраля, 03:13

Мыть посуду и помогать близким — как народный календарь советует провести 3 февраля

Мыть посуду и помогать близким — как народный календарь советует провести 3 февраля

3 февраля 2025, 03:11
Фото: Изображение Midjourney.
Народный календарь отмечает 3 февраля Максимов день. Для этого дня существует целый набор запретов и правил, которые могут оградить от неудачи и привлечь благополучие.

Христиане 3 февраля почитают память преподобного Максима Грека, монаха и переводчика богословских текстов. По народной традиции этот день называли Максим-утешитель. Предки старались в этот день помогать другим, считалось, что добрые дела именно на Максима принесут удачу и благополучие на весь год. И настрой следует сохранять бодрым, не жаловаться на жизнь — всё, сказанное 3 февраля, может обрести силу и повлиять на судьбу.

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В Максимов день нужно уделить особое внимание своему дому и хозяйству: сделать уборку, постирать — не лениться. Оставленная на ночь грязная посуда сулила бедность и разлад в семье. В этот день нельзя кричать и ссориться, наоборот, старались помириться с теми, с кем были в ссоре. Считалось, что обиды, перенесенные в весну, могут отпугнуть удачу.

Стоит на Максима поберечь себя, не делать тяжелую работу, потому что любая болезнь, полученная в этот день, может вылиться в большие проблемы со здоровьем. Разрастись до больших масштабов грозили и небольшие просчеты в финансах, поэтому старались не иметь дела с деньгами: не подбирать с земли оброненные деньги, не давать и не брать в долг, не проводить расчеты.

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Многие погодные приметы сегодня связаны с животными. Если кот валяется на спине, будет оттепель, а выбежавшие в поле зайцы предвещали снегопад. Беспокойные полет птичьих стай тоже считается приметой плохой погоды. Ясная погода в этот день считалась знаком ранней весны, метель или сильный ветер — знаком затяжной зимы. Снег идёт крупными хлопьями — к обильному урожаю зерновых, а если солнце ярко светит, то лен уродит.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Погода#Приметы
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