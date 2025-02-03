Мыть посуду и помогать близким — как народный календарь советует провести 3 февраля

Posted 3 февраля, 03:11
Published 3 февраля, 03:11
Modified 3 февраля, 03:13
Updated 3 февраля, 03:13
Христиане 3 февраля почитают память преподобного Максима Грека, монаха и переводчика богословских текстов. По народной традиции этот день называли Максим-утешитель. Предки старались в этот день помогать другим, считалось, что добрые дела именно на Максима принесут удачу и благополучие на весь год. И настрой следует сохранять бодрым, не жаловаться на жизнь — всё, сказанное 3 февраля, может обрести силу и повлиять на судьбу.
В Максимов день нужно уделить особое внимание своему дому и хозяйству: сделать уборку, постирать — не лениться. Оставленная на ночь грязная посуда сулила бедность и разлад в семье. В этот день нельзя кричать и ссориться, наоборот, старались помириться с теми, с кем были в ссоре. Считалось, что обиды, перенесенные в весну, могут отпугнуть удачу.
Стоит на Максима поберечь себя, не делать тяжелую работу, потому что любая болезнь, полученная в этот день, может вылиться в большие проблемы со здоровьем. Разрастись до больших масштабов грозили и небольшие просчеты в финансах, поэтому старались не иметь дела с деньгами: не подбирать с земли оброненные деньги, не давать и не брать в долг, не проводить расчеты.
Многие погодные приметы сегодня связаны с животными. Если кот валяется на спине, будет оттепель, а выбежавшие в поле зайцы предвещали снегопад. Беспокойные полет птичьих стай тоже считается приметой плохой погоды. Ясная погода в этот день считалась знаком ранней весны, метель или сильный ветер — знаком затяжной зимы. Снег идёт крупными хлопьями — к обильному урожаю зерновых, а если солнце ярко светит, то лен уродит.