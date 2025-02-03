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Posted 3 февраля, 06:21

Published 3 февраля, 06:21

Modified 3 февраля, 07:12

Updated 3 февраля, 07:12

Мэр Тобольска нашел новых заместителей

Мэр Тобольска нашел новых заместителей

3 февраля 2025, 06:21
Фото: 1MI.
Сюжет
Чиновник
Мэр Тобольска представил двух своих новых заместителей. Одного он переманил из Тюменской мэрии, а второго — из администрации района.
«Сегодня представил городской команде двух новых заместителей. Алексей Ермоленко будет курировать департамент городского хозяйства и МКУ „Центр городских услуг“. Денис Квитко займется развитием городской среды, курируя соответствующий департамент, МКУ „Тобольскстройзаказчик“ и МБУ ДЭУ», — рассказал тобольский глава Петр Вагин в своем блоге.
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Денис Квитко перешел в Тобольскую администрацию их мэрии Тюмени, там он «успешно работал» в сфере дорожной инфраструктуры и транспорта. Алексей Ермоленко ранее занимал должность замглавы Тобольского района.

В начале января мэр Тюмени Максим Афанасьев переманил к себе на работу замглавы Тобольска Юрия Вавакина. Он в должности заммэра Тюмени будет курировать строительство.

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#Марина Коржина#Политика#Тюмень#Тобольск#Чиновники#Чиновник
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