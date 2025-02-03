Мэр Тобольска нашел новых заместителей

Posted 3 февраля, 06:21
Published 3 февраля, 06:21
Modified 3 февраля, 07:12
Updated 3 февраля, 07:12
«Сегодня представил городской команде двух новых заместителей. Алексей Ермоленко будет курировать департамент городского хозяйства и МКУ „Центр городских услуг“. Денис Квитко займется развитием городской среды, курируя соответствующий департамент, МКУ „Тобольскстройзаказчик“ и МБУ ДЭУ», — рассказал тобольский глава Петр Вагин в своем блоге.
Денис Квитко перешел в Тобольскую администрацию их мэрии Тюмени, там он «успешно работал» в сфере дорожной инфраструктуры и транспорта. Алексей Ермоленко ранее занимал должность замглавы Тобольского района.
В начале января мэр Тюмени Максим Афанасьев переманил к себе на работу замглавы Тобольска Юрия Вавакина. Он в должности заммэра Тюмени будет курировать строительство.