Легковушка всмятку — четыре человека погибли и пострадали в ДТП на тюменской трассе

Posted 3 февраля, 03:49
Published 3 февраля, 03:49
Modified 3 февраля, 03:53
Updated 3 февраля, 03:53
Авария случилась вскоре после 01:00 часов на 129-м км федеральной автодороги Курган-Тюмень в Исетском районе. «Джилли» с прицепом выехал на встречную полосу, не проверив безопасность маневра, и врезался в «Ладу», рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.
17-летняя пассажирка отечественной легковушки погибла до приезда скорой помощи. 20-летний местный житель — водитель «Лады» и двое пассажиров: мужчина 23 лет и девушка 16 лет, получили различные травмы. Пострадавших отвезли в больницу, ими занимаются врачи. О травмах 31-летнего жителя Муравленко, который сидел за рулем иномарки, не сообщается.
ГАИ опубликовала кадры с места происшествия, на которых видно, что отечественная легковушка буквально разорвана и перекручена ударом. Иномарка получила лишь небольшие повреждения. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства ДТП. Прокуратура начала собственную проверку и взяла на контроль результаты работы следователей, сообщили в ведомстве.
Накануне вечером двое взрослых и двое детей погибли, еще шесть человек пострадали в результате массовой аварии на тюменской трассе.