Легковушка всмятку — четыре человека погибли и пострадали в ДТП на тюменской трассе

17-летняя пассажирка отечественной легковушки погибла до приезда скорой помощи. 20-летний местный житель — водитель «Лады» и двое пассажиров: мужчина 23 лет и девушка 16 лет, получили различные травмы. Пострадавших отвезли в больницу, ими занимаются врачи. О травмах 31-летнего жителя Муравленко, который сидел за рулем иномарки, не сообщается.