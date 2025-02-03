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Posted 3 февраля, 03:49

Published 3 февраля, 03:49

Modified 3 февраля, 03:53

Updated 3 февраля, 03:53

Легковушка всмятку — четыре человека погибли и пострадали в ДТП на тюменской трассе

Легковушка всмятку — четыре человека погибли и пострадали в ДТП на тюменской трассе

3 февраля 2025, 03:49
Фото: Прокуратура Тюменской области.
Еще одна жуткая авария случилась в Тюмеской области. Один человек погиб, трое пострадали на трассе Курган — Тюмень. В результате столкновения иномарку с четырьмя людьми внутри буквально вывернуло наизнанку.

Авария случилась вскоре после 01:00 часов на 129-м км федеральной автодороги Курган-Тюмень в Исетском районе. «Джилли» с прицепом выехал на встречную полосу, не проверив безопасность маневра, и врезался в «Ладу», рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

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17-летняя пассажирка отечественной легковушки погибла до приезда скорой помощи. 20-летний местный житель — водитель «Лады» и двое пассажиров: мужчина 23 лет и девушка 16 лет, получили различные травмы. Пострадавших отвезли в больницу, ими занимаются врачи. О травмах 31-летнего жителя Муравленко, который сидел за рулем иномарки, не сообщается.

Фото: ГАИ ТО

ГАИ опубликовала кадры с места происшествия, на которых видно, что отечественная легковушка буквально разорвана и перекручена ударом. Иномарка получила лишь небольшие повреждения. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства ДТП. Прокуратура начала собственную проверку и взяла на контроль результаты работы следователей, сообщили в ведомстве.

Накануне вечером двое взрослых и двое детей погибли, еще шесть человек пострадали в результате массовой аварии на тюменской трассе.

Видео: Прокуратура Тюменской области.
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#Марина Коржина#Видео#Происшествия#Транспорт#Тюменская область#Исетский район
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