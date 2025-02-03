Каждый второй тюменец не поддерживает самозапрет на покупки на маркетплейсах

При этом каждый второй опрошенный тюменец не поддерживает такую инициативу: 3 из 10 затруднились ее оценить. 2 из 3 тюменцев заявили, что не будут устанавливать самозапрет на покупки и/или лимиты на маркетплейсах, подчеркнув, что «в состоянии контролировать свои действия».