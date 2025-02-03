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Posted 3 февраля, 08:27

Published 3 февраля, 08:27

Modified 3 февраля, 08:29

Updated 3 февраля, 08:29

Каждый второй тюменец не поддерживает самозапрет на покупки на маркетплейсах

Каждый второй тюменец не поддерживает самозапрет на покупки на маркетплейсах

3 февраля 2025, 08:27
Фото: 1MI.
К идее установки самозапрета на покупки или денежного лимита положительно относятся лишьь 20% жителей областной столицы. Об этом сообщают аналитики SuperJob.

По данным экспертов, большая часть поддержавших возможные ограничения — граждане в возрасте от 45 лет (30%), преимущественно женщины. Больше сторонников подобного функционала среди тех, кто тратит на маркеплейсах более 30 тысяч рублей ежемесячно.

При этом каждый второй опрошенный тюменец не поддерживает такую инициативу: 3 из 10 затруднились ее оценить. 2 из 3 тюменцев заявили, что не будут устанавливать самозапрет на покупки и/или лимиты на маркетплейсах, подчеркнув, что «в состоянии контролировать свои действия».

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Напомним, с инициативой обязать маркетплейсы предусмотреть в приложениях функцию самозапрета или ограничения на отдельные категории товаров для россиян выступил вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков.

Он отметил, что такая мера позволит покупателям, страдающим от зависимости от бесконтрольных онлайн-покупок, избежать появления долгов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области один житель региона хранит на банковском вкладе в среднем 327 тысяч рублей. В столице России этот показатель больше в пять раз.

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